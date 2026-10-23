Tragedie la Spitalul de Psihiatrie din Cluj! Un pacient de 62 de ani a fost găsit mort

Un caz tragic a avut loc vineri dimineață, la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Cluj-Napoca, unde un pacient în vârstă de 62 de ani a fost descoperit fără viață în secția de psihiatrie. Bărbatul era internat în unitatea medicală, iar circumstanțele în care s-a produs decesul urmează să fie clarificate de autorități. Incidentul a determinat declanșarea unor verificări atât din partea polițiștilor, cât și la nivelul instituției medicale.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, pacientul ar fi fost găsit de personalul spitalului în zona cu regim închis a secției. Primele informații indică faptul că bărbatul și-ar fi pus capăt zilelor prin spânzurare. Din păcate, în momentul în care angajații unității medicale l-au descoperit, nu s-ar mai fi putut face nimic pentru salvarea acestuia, fiind constatat decesul.

Ce se știe despre pacientul găsit mort la spital

Conform informațiilor publicate de presa locală, bărbatul de 62 de ani ar fi avut un istoric medical și psihiatric complex. Acesta ar fi ajuns la spital în urma unor probleme grave și ar fi prezentat anterior episoade în care ar fi încercat să își pună viața în pericol.

De asemenea, înainte de internare, pacientul ar fi avut un comportament agresiv față de membrii familiei sale, pe fondul consumului cronic de alcool, potrivit informațiilor apărute în presa locală. Aceste aspecte fac parte din contextul relatat despre situația bărbatului, însă împrejurările exacte ale decesului nu au fost stabilite până în acest moment.

”Conform declarațiilor personalului de îngrijire, pacientul a fost găsit spânzurat în zona cu regim închis a secției. Conducerea spitalului își exprimă regretul cu privire la decesul pacientului. În cauză a fost sesizată poliția, iar spitalul a declanșat o anchetă internă”, este mesajul transmis Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca.

Pacientul se afla internat într-o zonă cu regim închis a secției de psihiatrie, destinată persoanelor care necesită supraveghere și îngrijire medicală într-un mediu controlat. Cu toate acestea, circumstanțele în care a fost găsit mort ridică întrebări care urmează să fie clarificate în cadrul verificărilor desfășurate de autorități și al anchetei interne anunțate de spital.

După descoperirea trupului neînsuflețit, personalul medical a alertat autoritățile, iar polițiștii au început cercetările pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat. Ancheta urmează să lămurească împrejurările în care pacientul a murit, dar și dacă au existat factori care ar fi putut contribui la producerea tragediei.

Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca a anunțat că a demarat o anchetă internă pentru a analiza situația și pentru a stabili în ce condiții s-a produs decesul. În paralel, polițiștii efectuează verificări în acest caz, urmând să stabilească împrejurările exacte ale incidentului.

CITEȘTE ȘI: Doliu la Hollywood! Tom Skerritt, actorul din Alien și Top Gun, a murit la 93 de ani

Rodica a murit la locul de muncă, în Italia. O asistentă româncă este anchetată după ce ar fi consultat-o înainte de tragedie