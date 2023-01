Traian și Corina Enea de la MPFM au devenit părinți! Prima imagine cu bebelușul celor doi

Familia MPFM s-a mărit cu încă un membru. Traian și Corina Enea au devenit părinți pentru a doua oară. Recent, tânăra a dat naștere unui băiețel perfect sănătos. Cei doi părinți sunt în culmea bucuriei și le-au prezentat și fanilor din mediul online noul membru al familiei.

Traian și Corina Enea s-au găsit unul pe altul datorită emisiunii „Mireasă pentru fiul meu”. Cei doi s-au văzut, s-au plăcut și s-au îndrăgostit în cadrul emisiunii. Au devenit rapid unul dintre cuplurile cele mai susținute și au demonstrat că dragostea lor este cât se poate de reală. Chiar dacă au întâmpinat ceva dificultăți pe drum, Traian și Corina au reușit să treacă peste tot întemeindu-și o familie împreună.

Cei doi au devenit părinți pentru prima dată în urmă cu ceva ani. Atunci, Corina aducea pe lume o fetiță. Acum, familia s-a mărit cu încă un membru, iar bebelușul a fost primit cu brațele deschise de toată lumea. Mândru de băiețelul său, Traian a postat în mediul online primele imagini cu micuțul. Imaginea a primit numeroase aprecieri, iar felicitările au curs.

„Fiul meu este aici!”, a scris Traian în dreptul imaginii postate.

(CITEȘTE ȘI: STEFAN ȘI ANA MARIA DE LA MPFM AU DIVORȚAT. CE AU DECLARAT FOȘTII CONCURENȚI)

Traian și Corina, drum anevoios

Deși acum, Traian și Corina Enea au o familie frumoasă și fericită, drumul lor până aici nu a fost unul simplu. Cât timp au stat în cadrul emisiunii „Mireasă pentru fiul meu”, cei doi au marcat numeroase despărțiri și împăcări. La final au plecat împreună din competiție, însă relația nu a rezistat mult. La scurt timp după terminarea show-ului, aceștia și-au spus adio.

„Pot spune ca sunt cea mai fericită pentru că am făcut parte din această familie. Nu regret nimic. Lângă Traian am cunoscut iubirea adevărată. Acum sunt foarte fericită, am o altă relație. Aici în Spania am un loc de muncă stabil. La 21 de ani, mă pot declara o femeie împlinită. Cu familia mea am o relație bună, ținem legătura”, declara Corina, în 2014, după despărțire.

Totuși, Traian și Corina nu au stat mult timp separați. Drumurile lor s-au reintersectat și au reluat relația. De atunci totul merge bine și aceștia și-au construit o familie frumoasă împreună, ce numără acum patru membrii.

(VEZI ȘI: VEȘTI MARI! ELLY ȘI CRISTIAN ȘONEA DE LA MPFM VOR DEVENI PĂRINȚI. CEI DOI AU FĂCUT MARELE ANUNȚ. „NERĂBDĂTORI SĂ NI TE ALĂTURI”)