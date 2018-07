Transfer bifat de câini înainte de derby de România!

Formația Dinamo București se întărește înainte derby-ului cu FCSB de duminică de la ora 21:00 de pe ”Național Arena”.

„Câinii” au anunțat prin intermediul site-ului oficial, transferul fotbalistului belgian Kino Delorge.

În vârstă de 20 de ani, fost component al loturilor naționale U19, U18, U17, U16 și U15 ale Belgiei, Kino Delorge a efectuat în această dimineață vizita medicală la Institutul Național de Medicină Sportivă (INMS) din Capitală și a semnat un contract cu Dinamo București pentru următoarele trei sezoane competiționale.

Kino Delorge este format la Academia de juniori a clubului belgian Genk, iar sezonul trecut pentru FC Dordrecht, în liga secundă a campionatului olandez.

Noua achiziție a alb-roșilor are 44 de selecții la toate loturile naționale de juniori ale Belgiei, de la U15 la U19.

În sezonul trecut, Kino Delorge a evoluat în 28 de partide în toate competițiile, pentru olandezii de la FC Dordrecht.

„Îl cunosc foarte bine fiindcă am fost coechipieri. Mai mult, a jucat cu mine în banda stângă. A fost o situație ciudată, el a trebuit să fie folosit acolo din considerente ale echipei după ce în prima parte a sezonului el a jucat fundaș dreapta. El urca mai puțin pe partea stângă pentru că eram eu acolo care făceam faza ofensivă. În rest, ca fundaș dreapta urcă mai mult, are curaj, se implică în meci. Eu cred că e un transfer foarte bun pentru Dinamo. Chiar am vorbit cu el, l-am felicitat. Nu cunosc foarte bine echipa lui Dinamo, dar cred că se va adapta și va fi un real câștig. Aveam dueluri unu contra unu la antrenamente și știu că are potențial”, a declarat jucătorul Andreas Calcan, fost coechipier în Olanda cu noua achiziție a „câinilor” pentru gsp.ro.

Potrivit site-ului de specialitate ttrannsfermarkt.de, Kino Delorge are o cotă de piațiă de 125 mii de euro.