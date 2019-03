Transformare bulversantă. Ce s-a ales de Americanu’ din „La Bloc” și cum a ajuns să arate acum

La Bloc a fost un serial-fenomen. E drept că, la început, nimeni nu a anticipat un asemenea succes. Cele mai optimiste previziuni au fost, însă, depășite foarte repede. Primul serial de comedie românesc (și singurul, de altfel) a avut 524 de episoade. Ținea românii în casă la orele serii, pentru că era savuros, fresh și avea un scenariu genial. (Prinde oferta Telekom)

Printre actorii care au făcut "istorie" în timpul serialului s-au numărat Mihai Coadă, Dragoș Moștenescu, Alina Chivulescu, Dana Rogoz și… Emil Mitrache, alias Americanu', poate cel mai simpatic dintre personaje.

După încheierea serialului, era fireasc ca Americanu` să încerce și altceva. Actorul a făcut o vreme taximetrie, însă a renunțat:

”Eu am făcut Uber timp de două-trei luni. Nu mai fac, pentru că am realizat că nu merită, sunt tot felul de condiţii care nu îmi convin. Acum lucrez în asigurări, am un birou de mediere, joc teatru. Săptămâna aceasta am două spectacole în Bucureşti. Lucram câteva ore seara, când aveam timp, şi cam atât’, a povestit Emil Mitrache pentru Click!.

