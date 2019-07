Transformarea e bulversantă! Cum arată Nicoleta Luciu acum, după ce s-a îngrășat enorm

Fostul fotomodel a pierdut lupta cu kilogramele, iar fotografiile sunt grăitoare în acest sens. De altfel, inclusiv Nicoleta Luciu a mărturisit, recent, că s-a îngrăşat şi că viaţa de casnică şi-a pus amprenta pe felul în care arată.

Nicoleta a spus că a încercat să-şi ascundă oboseala sub machiaj, recunoscând însă că surplusul de greutate se vede chiar şi la faţă.

”Acum m-am machiat puţin ca să nu par atât de obosită precum mă simt, pentru că la ora asta dorm. Am fălcuţe, am guşă. Ne ocupăm de casă, de copii. Am înscris băieţii, i-am înscris pe toţi trei la hochei, fac hochei de performanţă”, a declarat Nicoleta Luciu.

Nicoleta Luciu a renunţat la lumina reflectoarelor pentru o viaţă de casnică la Miercurea-Ciuc, alături de soţ şi cei patru copii. Odată cu strălucirea de pe TV a dat uitării şi dietele drastice cu care se menţinea în formă, iar kilogramele s-au adunat liniştite pe trupul ei.

Îi lipsesc evenimentele mondene

Vedeta a menționat recent că îi lipsesc evenimentele mondene, dar și lumea televiziunii, care i-a adus celebritatea. Ea a fost, înainte de a deveni mămică, vedeta cu cei mai mari sâni naturali, iar după ce a născut și-a pus implant mamar. În 2015 a renunțat la silicoane din cauza căruia a avut dureri atroce de spate.

Nicoleta are grijă de aspectul ei și frecventează cabinetele medicilor esteticieni. Cea mai recentă intervenție a făcut-o la nivelul feței, udne i-a fost administrat acid hialuronic, pentru un aspect mai întinerit al chipului.