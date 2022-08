Apare mereu cu zâmbetul pe buze și încântă oamenii cu vocea ei. Însă puțini știu prin ce traumă a trecut Claudia Ghițulescu. Cântăreața de muzică populară nu a avut o viață roz, întâmpinând o mulțime de obstacole. În ciuda greutăților, artista a rămas însă o fire pozitivă.

Cântăreața a primit lovitură după lovitură. La scurt timp după ce a pierdut o sarcină, Claudia Ghițulescu a divorțat. A preferat să se „rupă” de toate necazurile pe care le-a întâmpinat și a continuat să facă ce știe cel mai bine, și anume să cânte.

Dragostea față de muzică a ajutat-o foarte mult pe calea vindecării.

Chiar dacă durerea din suflet a fost extrem de mare, Claudia Ghițulescu a reușit să se desprindă de gândurile negative și să lase în spate amintirile dureroase.

(VEZI ȘI: A DIVULGAT SECRETUL DUPĂ 3 ANI DE LA DIVORȚ! CLAUDIA GHIȚULESCU ȘI-A DENUMIT PIESELE CU CANCAN LA TELEFON)

“Cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat a fost divorțul”

„Am trecut printr-o perioadă grea când am pierdut copilul. Mă rugam: «Doamne, dă-mi putere». Am puterea de a înțelege când Dumnezeu hotărăște ceva în locul meu. Am mers mai departe cântând. M-am rupt de suferința aia.

M-a ajutat să merg în mijlocul oamenilor, să cânt, să uit de ce aveam în suflet. A urmat apoi divorțul, a fost lovitură după lovitură.

Cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat a fost divorțul. În momentul ăla nu înțelegeam ce mi se întâmplă. M-am gândit că, decât să stau într-o relație toxică, mai bine să își facă fiecare viața cum ne este pe plac”, a povestit Raluca Ghițulescu pentru fanatik.ro, cu ceva timp în urmă.

(CITEȘTE AICI: CLAUDIA GHIȚULESCU ȘI-A VINDECAT “RĂNILE”: “SUNT PREGĂTITĂ SĂ IUBESC, SPER SĂ SE ÎNTÂMPLE CÂT MAI REPEDE!”)