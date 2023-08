Traumele prin care Mirela Vaida, de la Acces Direct, a trecut cu greu. Cu ce problemă s-a confruntat vedeta tv

Se poate spune că Mirela Vaida a bifat tot în viață. Are o carieră în plină ascensiune, o familie numeroasă și a devenit un model pentru multe femei din România. Până să ajungă unde este acum, prezentatoarea de la Acces Direct a luptat pentru cel mai arzător vis al ei.

Mirela Vaida a găsit echilibrul dintre viața privată și cea personală. Mirela Vaida s-a căsătorit cu Alexandru Vaida în anul 2009 și sunt părinții a trei copii, Vladimir (4 ani), Carla (5 ani) și Tudor (4 ani) însă, până să devină mămică a trecut printr-o perioadă de foc, perioadă ce avea să-i testeze răbdarea și credința.

În cadrul unei emisiuni TV, Mirela Vaida a memorat una dintre cele mai trumatizante experiențe din viața ei. Și-a dorit o familie, însă ajunsese în punctul în care începuse să-și piardă speranța. Cu multă răbdare, cu două sarcini pierdute și după 3 ani de rugăciune, prezentatoarea de la Acces Direct a rămas gravidă cu primul ei copil, Carla, iar la 10 luni distanță, fără să-și dorească, a rămas din nou gravidă cu cel de-al doilea copil.

„M-am căsătorit după patru ani de relație. Nu am putut să am imediat copii. Începusem să-mi pierd speranța că voi putea să devin mamă pe cale naturală. Atunci m-am gândit la mama și bunica mea care au avut mulți copii. Am și pierdut două sarcini. Am avut răbdare. După trei ani de rugăciuni și încercări am rămas însărcinată cu Carla, fără să-mi doresc atât de repede al doilea copil, la zece luni ale Carlei am rămas însărcinată cu cel de-al doilea copil”, a povestit aceasta.

Mirela Vaida: ”Nu m-as opri aici”

Citește și: A DAT DE BELEA MIRELA VAIDA. PREZENTATOAREA EMISIUNII ACCES DIRECT A DEZVĂLUIT CĂ DUCE O LUPTĂ DURĂ CU SURPLUSUL DE KILOGRAME

Prezentatoarea TV și-a îndeplinit cel mai mare vis, cel de a deveni mamă și chiar recunoaște că nu exclude varianta ca familia ei să se mărească cu un nou membru. Mirela Vaida se consideră un om fericit și o femeie împlinită.

„E vorba despre o viață în care am reușit să-mi îndeplinesc visul de a deveni mamă. Și nu mama unui copil, ci mama a trei copii. Recunosc că nu m-aș opri aici. Și nici cifra 4 din fața vârstei mele nu mă oprește. Chiar sunt un om împlinit și fericit care nu mai are nimic de demonstrat nici în plan personal și cu atât mai puțin în plan profesional. Pentru că eu sunt acum acolo unde îmi doream să fiu la 40 de ani: să mă bucur de viață, de curtea mea, de animăluțe și, mai presus de toate, de cei trei copii care ne fac viața fericită și care ne dau sens în fiecare zi”, a mai dezvăluit Mirela Vaida