Florin Salam, unul dintre cei cunoscuți artiști din istoria României, a vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre moartea maestrului Alexandru Arșinel! L-am surprins pe „Briliantul României” după o masă în familie, în zona de nord a Capitalei. Extrem de degajat și cu un aer cald, primitor și empatic, cum ne-a obișnuit, Florin Salam a dezvăluit cum se simte, având în vedere evenimentele petrecute în urmă cu mai bine de o lună. La momentul respectiv, fanii artistului au trecut prin cele mai negre scenarii, care s-au dovedit în final neadevărate, din fericire.

Cântărețul este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști prezenți în spațiul public, așa că a decis să demareze extinderea popularității și pe platforma TikTok, unde nu are rival în live-uri.

Chiar dacă se bucură de aspectele moderne ale vieții, Florin Salam are respect pentru artiștii din generațiile trecute, pe care îi apreciază la maximum. Astfel, regele muzicii de petrecere transmite un mesaj plin de încărcătură pentru cei cei apreciază măcar puțin arta, în toate formele ei.

„De ce să nu-i ajut și pe copiii mei?”

CANCAN.RO: De unde pasiunea pentru TikTok, domnul Florin?

Florin Salam: Fata mea, Betty, ea are. Și am zis: „Hai să intru eu!”, să îi fac urmăritori. Și dacă i-am ajutat pe alții, de ce să nu-i ajut și pe copiii mei? Și am intrat eu!

CANCAN.RO: Nu are nimeni șanse cu tine pe TikTok la momentul ăsta, mi se pare că nu e o luptă dreaptă între tine și altcineva!

Florin Salam: Eu nu vreau luptă, eu vreau muncă. Muncă cu roade, cu spor și sănătate în primul rând!

CANCAN.RO: Cum se bucură Florin de viață într-o vineri după-amiază?

Florin Salam: Mulțumesc lui Dumnezeu că, uite, astăzi, după atâta muncă zilele astea, nu prea am dormit deloc și de asta îmi cer scuze la oameni, că poate ei vor să mă pună să cânt și sunt nedormit.

Oricât de obosit am fost, mi-am văzut copiii în casă și le-am zis să mergem să mâncăm ceva. Să mai simt și eu partea asta de părinte, de om de familie, să mă bucur de pomii ăștia pe care îi văd, de parcul ăsta. Să simt și eu că trăiesc! Și uite că au venit cu mine!

CANCAN.RO: Se întâmplă asta des, o dată pe săptămână?

Florin Salam: O dată la opt ani, vrei să te mint, iartă-mă, Doamne, dar ăsta e adevărul!

„Să îi respectăm aproape ca pe părinții noștri!”

CANCAN.RO: Domnul Arșinel ieri a trecut în neființă…

Florin Salam: Doamne ferește, Dumnezeu să-l ierte!

CANCAN.RO: Ți se pare că artiștii sunt suficient apreciați în timpul vieții?

Florin Salam: Mai bine spuneți voi, că dacă spunem noi, artiștii, e ca și cum cerem noi niște pretenții. Nu, mai bine spuneți voi, dar din păcate cam așa e, cum spui tu! Dar trebuie respectați, nu zic de mine, că eu, dacă mă iubesc copiii mei și familia mea, mi-e de ajuns! Restul, sărut-mâna, un noroc, un salut, o asta!

Familia mea să mă iubească! Vorbeam de artiștii ăștia mai în vârstă, trebuie să îi apreciem mai mult, să îi respectăm aproape ca pe părinții noștri! Așa cum au fost cei de mult, nu o să mai existe așa ceva niciodată, atât haz, atât umor, atât talent, nu se poate!

Cum era și fotbalul înainte, cum era și un actor înainte, cântăreții înainte. Dar asta e, acceptăm ce avem și să fim sănătoși!

„O să fiu din nou cel mai șmecher!”

CANCAN.RO: Ca tine nu cred că o să se mai nască niciodată!

Florin Salam: Eu nu m-am comparat niciodată cu nimeni. Câteodată mă mai enervează și pe mine unii și ca prostul pun botul la vrăjeală, cum se spune! Dar eu n-ar trebui să mă enervez niciodată. Ar trebui doar să îi mulțumesc lui Dumnezeu și când mă enervează câte cineva, că doar vor să mă ducă într-o stare proastă!

CANCAN.RO: Diseară ai cântare?

Florin Salam: Am trei cântări diseară!

CANCAN.RO: Mai poți?

Florin Salam: Da, frate, pot! O să slăbesc și o să fiu din nou cel mai șmecher! Trebuie să mă jur pe Toni Ciolac că nu mai mănânc pâine, că m-am jurat până l-a luat salvarea!

