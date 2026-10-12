Trebuie să închizi aplicațiile după ce le folosești? Greșeala care nu te ajută să economisești bateria telefonului

Mulți utilizatori de smartphone-uri obișnuiesc să închidă toate aplicațiile imediat după ce le folosesc, convinși că astfel economisesc baterie și îmbunătățesc performanțele telefonului. Specialiștii spun însă că acest obicei este, în majoritatea cazurilor, inutil și poate avea chiar efectul opus celui dorit.

Telefoanele moderne sunt concepute să gestioneze automat aplicațiile care nu mai sunt utilizate. Atât sistemul de operare Android, cât și iOS pot suspenda activitatea acestora pentru a reduce consumul de resurse, explică TechRadar.

Prin urmare, faptul că o aplicație apare în lista celor utilizate recent nu înseamnă neapărat că aceasta funcționează permanent sau consumă o cantitate importantă de energie.

De ce închiderea repetată a aplicațiilor poate consuma mai multă baterie

Atunci când utilizatorul părăsește o aplicație, sistemul de operare o poate păstra într-o stare de inactivitate, astfel încât să poată fi reluată rapid.

În această stare, aplicația nu solicită în mod constant procesorul, iar consumul de energie este, de regulă, redus.

Dacă utilizatorul o închide forțat și o deschide din nou după câteva minute, telefonul trebuie să încarce din nou aplicația și resursele necesare funcționării acesteia. Acest proces poate solicita mai mult procesorul și poate consuma mai multă energie decât simpla reluare a unei aplicații suspendate.

Specialiștii explică faptul că închiderea repetată a aplicațiilor nu reprezintă o metodă eficientă de economisire a bateriei. Apple recomandă închiderea manuală a unei aplicații doar atunci când aceasta nu mai răspunde la comenzi.

Când este totuși recomandat să închizi o aplicație

Există și situații în care închiderea manuală este justificată. De exemplu, dacă o aplicație nu mai răspunde la comenzi, se blochează sau funcționează defectuos, închiderea și redeschiderea acesteia poate rezolva problema.

De asemenea, unele aplicații pot continua să desfășoare activități în fundal, precum utilizarea localizării, redarea conținutului audio sau transferul de date.

În astfel de cazuri, consumul de energie depinde de activitatea efectivă a aplicației, nu doar de prezența acesteia în lista programelor recente.

Dacă bateria se descarcă neobișnuit de repede, este mai util să verifici ce aplicații consumă cele mai multe resurse și să modifici permisiunile sau setările acestora.

Pe telefoanele Android, aceste informații pot fi consultate, în general, în secțiunea dedicată bateriei din meniul de setări. Și utilizatorii de iPhone pot verifica acolo consumul de energie al fiecărei aplicații.

Ce poți face pentru ca bateria telefonului să reziste mai mult

În loc să închidă permanent aplicațiile, utilizatorii pot adopta câteva măsuri care au un efect mai direct asupra autonomiei telefonului.

Reducerea luminozității ecranului este una dintre cele mai simple soluții, deoarece afișajul reprezintă un consumator important de energie.

Activarea modului de economisire a bateriei poate limita anumite activități desfășurate în fundal și poate reduce consumul atunci când nivelul de încărcare este scăzut.

De asemenea, este utilă verificarea permisiunilor de localizare. Aplicațiile care nu au nevoie de acces permanent la poziția telefonului pot fi configurate să utilizeze această funcție doar atunci când sunt deschise.

Specialiștii recomandă și evitarea temperaturilor extreme, care pot afecta performanțele și durata de viață a bateriei.

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