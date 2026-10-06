De ce Wi-Fi-ul poate fi lent chiar dacă ai semnal maxim. Cauzele pe care mulți le ignoră

Telefonul sau laptopul afișează toate liniuțele de Wi-Fi, însă paginile se încarcă greu, iar filmele online se întrerup? Un semnal wireless puternic nu înseamnă neapărat și o conexiune rapidă la internet, deoarece viteza depinde de mai mulți factori.

Indicatorul Wi-Fi de pe telefon, tabletă sau computer arată cât de bună este legătura wireless dintre dispozitiv și router. Acesta nu indică însă viteza cu care conexiunea la internet funcționează în acel moment.

Astfel, un dispozitiv poate avea o conexiune excelentă cu routerul, dar internetul să fie lent din cauza unei probleme apărute în altă parte. Cauza poate fi furnizorul, echipamentele folosite în locuință sau chiar interferențele produse de alte dispozitive și rețele, potrivit The Washington Post.

De ce Wi-Fi-ul poate fi lent chiar dacă ai semnal maxim

Una dintre explicații este aglomerarea rețelei. Telefoanele, televizoarele, laptopurile, consolele și alte dispozitive conectate folosesc aceeași conexiune la internet. Dacă mai multe dintre ele descarcă fișiere, redau conținut video sau efectuează alte activități care necesită multe date în același timp, performanța poate avea de suferit.

Interferențele reprezintă o altă posibilă problemă. Rețelele Wi-Fi din locuințele vecine, dar și anumite dispozitive electronice, pot afecta conexiunea wireless, situație întâlnită mai ales în zonele în care funcționează multe rețele.

Amplasarea routerului este, de asemenea, importantă. Potrivit publicației americane, acesta funcționează cel mai bine atunci când este amplasat într-o zonă cât mai centrală a locuinței, nu ascuns într-un colț, pe un raft aglomerat sau în spatele televizorului.

Pereții, obiectele metalice, apa și alte obstacole pot afecta semnalul. Uneori, chiar și mutarea routerului pe o distanță relativ mică poate îmbunătăți conexiunea.

Cum poți afla unde este problema

Dacă internetul este lent, un test de viteză poate oferi primele indicii. Rezultatul poate fi comparat cu viteza prevăzută de abonamentul contractat, ținând cont că valoarea promovată de furnizor reprezintă de regulă o viteză maximă și nu este garantată permanent.

De asemenea, testarea conexiunii prin cablu poate ajuta la identificarea problemei. Dacă un computer conectat direct la router prin cablu are o conexiune rapidă, în timp ce dispozitivele conectate prin Wi-Fi funcționează lent, problema este probabil legată de rețeaua wireless.

În schimb, dacă viteza este redusă și prin cablu, cauza poate fi conexiunea furnizorului sau unul dintre echipamentele de rețea.

Prin urmare, semnalul maxim afișat pe ecran nu garantează și internet rapid. Liniuțele arată că dispozitivul comunică bine cu routerul, în timp ce problema care încetinește conexiunea se poate afla în cu totul altă parte.

CITEȘTE ȘI:

De ce nu este bine să lași memoria telefonului aproape plină. Ce probleme pot să apară

Încărcarea rapidă strică bateria telefonului? Greșeala care îi poate scurta durata de viață