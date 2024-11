Trei ani de la moartea lui Petrică Mâțu Stoian. Imagini dureroase de la parastasul interpretului

Clipe dureroase la pomana lui Petrică Mâțu Stoian! Familia și apropiații regretatului interpret de muzică populară au mers la cimitir pentru a face pomana de trei ani de la trecerea acestuia în neființă.

Pe data de 6 noiembrie 2021, artistul s-a stins fulgerător la vârsta de 61 de ani, iar de atunci, cei dragi nu l-au uitat și continuă să îi păstreze vie memoria. Parastasul a avut loc la Craiova, acolo unde familia și prietenii lui Petrică Mâțu Stoian i-au adus un omagiu și au făcut rugăciuni pentru sufletul acestuia, într-o ceremonie discretă și emoționantă.

În urmă cu trei ani, în ziua nefastă de 6 noiembrie, Petrică Mâțu Stoian s-a stins din viață. Moartea bruscă a acestuia la vârsta de 61 de ani a adus multă suferință pentru apropiații și fanii lui, dar a lăsat și multe semne de întrebare. Acesta se afla la o clinică privată, unde urma un tratament post-covid, însă la scurt timp după internare starea i s-a agravat și a fost transferat la Spitalul de Urgență din Reșița, unde și-a dat ultima suflare.

Slujba de pomenire a avut loc în prezența a doi preoți, care au oficiat rugăciunile pentru odihna sufletului artistului. Familia s-a adunat pentru a rememora amintirile dragi și momentele frumoase petrecute alături de Petrică Mâțu Stoian, retrăind clipele speciale alături. La final, cei prezenți au lăsat flori și au aprins lumânări.

Sora lui Petrică Mâțu Stoian, a avut grijă de fiecare detaliu al parastasului, așa cum a făcut și în anii anteriori, fiind mereu atentă să păstreze tradițiile și să onoreze memoria fratelui ei. Profund îndurerată chiar și după trei ani, aceasta a mărturisit că încă îi este greu să accepte pierderea fratelui său, care i-a fost mereu alături.

„Multe amintiri frumoase. A fost mamă, frate, tată și toate cele, fiindcă el mi-a fost cel mai aproape.

Am venit pentru pomenirea lui Petre. Deși noi l-am pomenit la noi acasă, el fiind înmormântat aici, trebuie să venim în fiecare an, cu colivă, acolo unde este înmormântat. Noi am făcut parastasul la noi, acasă, cu 44 de colaci, cum se face, dar trebuie să ajungem și aici. Venim de câte ori putem, dar aceasta este obligatorie: în fiecare an, până la 7 ani, cel puțin. La noi, de Rusalii, am făcut tot un parastas și un moft al lui, care și l-a dorit, dar nu a mai apucat să-l facă, cu mămăligă, carne de miel, tocăniță și toate cele ce îi plăceau de fiecare dată. Astăzi, o să vină doi preoți și o să-l pomenim aici, pentru că aici are locul de veci.”, ne-a spus sora artistului.