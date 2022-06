„Tricolorii” pun eșecul cu Italia pe seama oboselii: „A fost un sezon lung. S-a acumulat oboseala!”

Luca Andronache, autorul golului „tricolorilor” în eșecul cu 2-1 din duelul de debut de la turneul final al Campionatului European Under 19 cu reprezentativa similară a Italiei, a pus rezultatul pe seama oboselii acumulate în acest sezon.

„Din păcate, golul meu nu a ajutat destul de mult echipa, iar în seara asta am pierdut. Nu pot să spun că i-am tratat cu prea mult respect. Este vorba de Italia, a trebuit să jucăm puțin mai conservator. Ne-a lipsit puțin prospețimea în atac. Nu cred că e din cauza cantonamentului, poate din cauza sezonului lung. S-a acumulat oboseala. Am reușit să înscriem un gol cu Italia. Nu trebuie să ne gândim prea mult la această înfrângere, ci să trecem la următorul meci. Trebuie să îi tratăm cu respect și Franța, dar nu cu foarte mult respect. Și noi suntem România, am fost odată un colos și sper să revenim acolo”, a declarat Luca Andronache, atacant legitimate la Farul Constanța.

După o primă repriză echilibrată, încheiată fără gol, formația lui Adrian Văsîi s-a văzut condusă, italienii punctând prin Baldanzi (min.47). Bucuria selecționatei pregătite de Carmine Nunziata nu a durat însă decât cinci minute, Andronache (min.53) restabilind egalitate. Partida avea să fie însă în cele din urmă tranșată de italieni, Volpato (min.68) punctând pentru 2-1.

Următoarele meciuri ale „tricolorilor” la EURO U19 vor avea loc pe 21 iunie, de la ora 21:00, cu Franța, pe „DAC Arena” din Dunajska Streda și pe 24 iunie, de la ora 18:30, cu Slovacia, pe „Štadión Antona Malatinského–Trnava”.