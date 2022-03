„Tricolorii” Under 19 încrezători în calificarea la EURO 2022: „Obiectivul nostru e clar, locul 1 și calificare la EURO!”

Adrian Văsîi, selecționerul reprezentativei U19 a României, s-a arătat încrezător în șansele „tricilorilor” de a câștiga Grupa 4 a „Turului de Elită” care are loc în această perioadă în Croația și a se califica astfel la turneul final al Campionatului European Under 19 care va avea loc în vara acestui an în Slovacia.

„Avem parte de o grupă foarte echilibrată, chiar e o șansă reală de a câștiga grupa pentru fiecare dintre cele 4 echipe care o formează. Croația și Georgia au câștigat grupele preliminare, georgienii fără gol primit, în vreme ce noi și Islanda am făcut grupe preliminare bune, în opinia mea. Noi mergem meci de meci doar la victorie, așadar veți vedea un joc ofensiv. Obiectivul nostru e clar, locul 1 și calificare la EURO”, a declarat selecționerul României pentu site-ul oficial al FRF.

Meciul selecționatei pregătite de Adrian Văsîi cu Georgia U19 de astăzi, ora 16:30, se va disputa în cadrul „Turului de Elită”, în cadrul Grupei 4, din care mai fac parte gazda Croația, Georgia și Islanda. Prima clastă în această grupă va obține biletele pentru turneul final al Campionatului European Under 19 din Slovacia, programat a se disputa în perioada 18 iunie – 1 iulie 2022..

La EURO U19, pe lângă țara gazdă se vor califica cele șapte câștigătoare ale grupelor „Turului de Elită” programate a se disputa în această perioadă. Așadar, pentru a fi prezentă la turneul final din Slovacia, selecționata pregătită de Adrian Văsîi nu are decât o singură variantă, de a câștiga grupa din Croația!

România U19 s-a calificat la „Turul de Elită” după un parcurs bun în grupa din care au mai făcut parte Letonia, San Marino și Turcia, țară care a găzduit turneul preliminar.

Lot România U19

Portari: Robert Popa (U Craiova 1948), Alexandru Borbei (US Lecce/Italia), Denis Lungu-Bocean (SV Kuchl/Austria)

Fundași: Alexandru Pantea (FC Hermannstadt), Sergiu Pîrvulescu (Petrolul), Gabriel Dănuleasa (Farul Constanța), Andrei Coubiș (AC Milan/Italia), Dan Sîrbu (Farul Constanța), Botond Gergely (FK Csikszereda), Costin Amzar (Dinamo)

Mijlocași: Andrei Pandele (Metaloglobus), Mihai Luca (S.P.A.L./Italia), Nicolas Popescu (Farul Constanța), Ștefan Bodișteanu (Farul Constanța), Albert Hofman (Universitatea Cluj), Rareș Ilie (Rapid), Eduard Radaslavescu (Farul Constanța), Răzvan Tănasă (Farul Constanța), Andrei Doru (Politehnica Timișoara)

Atacanți: Andreas Chirițoiu (Unirea Constanța), Luca Andronache (Farul Constanța)