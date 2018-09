De când s-a despărțit de Bianca Drăgușanu, Tristan Tate este într-o continuă ”vânătoare” și nu pare să aibă prea mult noroc la femei. Dezamăgit de asta, el a scris un mesaj pe Instagram care cu siguranță va fi taxat de multe românce care îl urmăresc.

Tristan Tate nu duce lipsă de admiratoare, dar se pare că după despărțirea de Bianca Drăgușanu niciuna nu a fost pe placul lui. A fost surprins prin oraș alături de multe ”feline”, inclusiv alături de cântăreața Otilia Bilionera, dar nu s-a concretizat nimic.

Dezamăgit, fostul luptător a scris un mesaj ofensator pe Instagramul lui care cu siguranța nu va scăpa netaxat de femeile care îl urmăresc.

”Încerc să-mi găsesc o iubită în București. Prostituate. Prostituate peste tot”, a scris acesta, în vreme ce a deschis un poll de vot, pentru ca cei care îl urmăresc să decidă dacă are sau nu dreptate.

Tristan a mai avut recent o reacție controversată pe internet. Fostul partener al Biancăi Drăgușanu a tunat și a fulgerat pe pagina lui oficială de Facebook, unde și-a exprimat o dorință la adresa celor care, după un timp se decid să renunțe la câinele sau câinii pe care i-au avut. El a scris un mesaj tranșant în limba engleză: “If you own a dog and then abandon it or put it in a shelter I hope that you die (n.r.: Dacă ai un câine și apoi îl abandonezi sau îl duci într-un adăpost, sper că vei muri)”.