Tristan Tate și fratele lui, Andrew, au acum o situație financiară de invidiat, însă nu copilăria lor a fost una grea. Iubitul Biancăi Drăgușanu a fost sărac, iar familia lui s-a mutat din SUA în Anglia, pentru a-și putea întreține copiii. Mai mult, tatăl băieților i-a părăsit pe când aceștia erau foarte mici.

Andrew Tate a dezvăluit într=un interviu că Emory Tate, care a decedat în 2015, la doar 57 de ani, i-a părăsit pe când el avea 11 ani, iar Tristan doar 9 ani. Bărbatul nu a vrut să se mute cu ei în Marea Britanie: „Și mama și tata aveau serviciu așa că puteam supraviețui. Totuși, situația noastră a devenit atât de grea încât am decis să plecăm în Anglia, fără tata, pentru o nouă viață. Așa că la 11 ani eram capul familiei, aveam grijă de fratele meu mai mic, de sora și de mama. Am copilărit la Luton, crescuți de o mamă singură, fiind ironizați pentru accentul nostru american.” (Citește și Gestul indecent făcut de Tristan Tate față de Bianca Drăgușanu)

Tristan Tate și Bianca s-au despărțit?

Recent, în presă au apărut zvonuri că Bianca Drăgușanu și Tristan Tante și-ar fi spus adio. Un apropiat al Biancăi Drăgușanu a spus că aceasta a refuzat să meargă în clubul în care Tristan Tate și-a serbat ziua de naștere, pentru că nu îi plăcea atmosfera din local și pentru că ar fi fost singura femeie din cercul de prieteni al acestuia. Mai mulți prieteni din Statele Unite ale Americii au venit special pentru milionarul englez, care a împlinit o frumoasă vârstă: 30 de ani.

„Au avut o mică discuție aprinsă în fața clubului Bamboo, pentru că ei nu îi place acel local și i-a explicat și de ce. Toată săptămâna el a cheltuit bani. Aseară, Tristan a avut 15.000 de euro nota de plată. (…). Ideea e că ea nu se regaseste în lucrurile care-i plac lui. El a vrut să petreacă împreună cu prietenii lui, veniți din America. Bianca ar fi fost singură între nouă bărbați și nu s-a simțit confortabil în acest context.

Ea a mers cu fetele în Nuba. A spus că a fost urât din partea ei să lipsească de la petrecerea de ziua lui Tate, dar, la un moment dat, s-a dus și i-a urat: «La mulți ani»”, a declarat un apropiat al prezentatoarei de la “Te vreau lângă mine” în exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România.

Unul dintre petrecăreți a imortalizat unul dintre momentele în care Bianca Drăgușanu i s-a alăturat iubitului și a publicat imaginile pe care a scris în limba engleză: “Reunited and it feels so good (n.r.: reuniți și se simte atât de bine)”.