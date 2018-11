Tristan Tate și fratele lui, Andrew, bătuți de un grup de moldoveni: “A fost o luptă pe care nu o puteam câştiga“

Tristan Tate și fratele lui, Andrew, au fost implicați într-un scandal uriaș zilele trecute, când au fost atacați și bătuți de un grup de moldoveni. Fratele fostului iubit al Biancăi Drăgușanu a postat un mesaj pe Internet, unde povestește cum s-a petrecut toată scena și cum au încasat niște lovituri.

”După ce am făcut o poză cu fetele, un grup de moldoveni (poate 20) au început să înjure fetele pentru că erau în compaia unor americani. Fetele au înjurat şi ele, iar bărbaţii au sărit la noi. Am încasat nişte lovituri, dar le-am făcut faţă şi am reuşit să facem în aşa fel încât să nu fim înconjuraţi, atacatorii luptând doar cu mine şi cu Tristan.

Ne-am retras şi, după câţiva paşi, atacatorii, deși ne-au urmărit, s-au oprit. Am continuat să ne retragem şi am urcat într-un taxi, după ce atacatorii ne-au strigat să plecăm în America şi să stăm departe de moldovence. A fost o luptă pe care nu o puteam câştiga! Staţi departe de Modova”, a scris fratele lui Tristan Tate pe contul său de socializare.

Despărțirea de Bianca l-a afectat grav pe ”Frumușel”

Despărțirea de Bianca Drăgușanu l-a afectat serios pe Tristan Tate. Fostul luptător pare că nu-și revine după separarea de prezentatoarea TV, care a ales să formeze un cuplu cu Alex Bodi. "Frumușelul" nu s-ar fi împăcat nici acum cu gândul că frumoasa blondină l-a părăsit.

În iunie, Bianca Drăgușanu anunța că este împreună cu Tristan Tate, însă la scurt timp s-au despărțit. Ulterior, prezentatoarea TV a început o relație cu Alex Bodi, un bun amic al ex-sportivului. Lucru care, conform unor surse bine informate, l-ar fi devastat pe englez. Deși acesta a încercat, pe cât posibil, să pară indiferent.

„Adevărul este că Tristan nu a uitat-o nici acum pe Bianca. După despărțire, a apărut, în continuare, în cluburi, s-a afișat cu mai multe fete, dar doar de fațadă. Pentru că gândul îi este, încă, la Bianca. Nu o poate uita. I-a trimis, în ultimele săptămâni, mai multe mesaje, dar Bianca nu i-a răspuns, l-a ignorat total. Speră și acum la o împăcare, deși este conștient că are șanse minime”, a dezvăluit, pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, o sursă din anturajul lui Tristan Tate. (Citește AICI mai multe detalii)