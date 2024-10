„Triunghi amoros” la Asia Express 2024: Selina – Victor Slav – Oana Paraschiv. Dezvăluiri făcute de Nelu Cortea

Se încing spiritele între Selina și Oana Parashiv la Asia Express! Nu mai este niciun secret faptul că cele două concurente parcă au ceva de împărțit. Iubita lui Victor Slav și-a spus părerea sinceră despre rivala ei și se pare că nici din partea colegei lui Mihai Găinușă, contrele nu au încetat. Cătălin Bordea și Nelu Cortea și-au dat cu părerea despre relația tensionată dintre cele două, iar unul dintre moderatorii „Podcastito” a spus lucrurilor pe nume.

Selina și Oana Paraschiv nu sunt cele mai bune prietene la Asia Express, iar asta nu-i mai ia deloc prin surprindere pe fanii show-ului de la Antena 1. Cele două au avut diverse înțepături, iar iubita lui Victor Slav nu s-a ferit să spună, la un moment dat, părerea ei sinceră despre rivala din competiție.

„O simt perversă, o simt șerpoaică pe ea. Eu am spus după cum mi se pare”, spunea Selina, despre Oana Paraschiv.

Care ar fi sămânța de scandal dintre Selina și Oana Paraschiv

Cătălin Bordea și Nelu Cortea au vorbit pe șleau despre acest subiect, în podcastul lor. Cei doi comedianți au luat lucrurile pas cu pas și au ajuns la concluzia că Oana ar fi invidioasă pe Selina, din anumite motive. Cortea nu s-a putut abține și a spus și care ar fi, în opinia lui, adevăratul motiv. Totul ar pleca de la Victor Slav!

Cătălin Bordea: Oamenii ăștia nu se mai văd. Lumea Selinei cu lumea Oanei nu se pupă. E un pamflet, o să zic de mai multe ori să înțeleagă lumea. Oana își dorește iubire. Oana își dorește dragoste. Oana își dorește un bărbat înalt, frumos, protectiv.

Nelu Cortea: Și tu zici că e așa pentru că n-are partener?

Cătălin Bordea: Selina are iubire, are dragoste, are protecție, are bărbatul înalt și frumos, calm, mișto, notorietate. Făcând o analogie, sub formă de pamflet, dacă ție ți-e foame Nelu și eu am o găină la rotisor și ție ți-e foame….

Nelu Cortea: Tu vrei să zici că vrea să dea la găina ei?

Cătălin Bordea: La cocoșul ei.

Nelu Cortea: Deci Oana are o găinușă și Selina are un cocoș.

Cătălin Bordea: (…) Nu ai avea o râcă?

Nelu Cortea: E posibil.

Cătălin Bordea: Eu cred că Oana e invidioasă, Selina a simțit că e invidioasă și ….

Nelu Cortea: (…) Oana are o „slăviciune” pentru Slav. Dar e posibil să fie invidioasă și pentru tot pachetul.