Trupa Generic cânta în Serbia și nici nu știa că devenise faimoasă în România! Liderul Dan Ciotoi face dezvăluirile: ”Nu știam ce se întâmplă!”

Dan Ciotoi, fondatorul formației Generic, a fost invitatul lui Adrian Artene, în podcastul „Altceva” , difuzat în ultima seară a anului 2024. Iar maestrul a făcut mai multe dezvăluiri interesante, dar i-a și ”uns” la suflet pe cei care-l urmăresc cu piesele pe care de ani în șir le cântă publicului larg.

De asemenea, Dan Ciotoi și-a lăsat fanii să-l descopere altfel prin prisma experiențelor prin care a trecut în ultima perioadă.

Cântau în Serbia, dar habar n-aveau că-s celebri în România!

Legenda muzicii de petrecere a povestit cum el și formația al cărei lider era se aflau în Serbia, unde cântau, dar habar n-aveau că sunt celebri în România! Are cuvântul Dan Ciotoi!

”Am imprimat un volum, cu două luni înainte de Revoluție, și nu știam ce se întâmplă. În februarie am plecat în Serbia și am cântat acolo. Am stat cam o lună și jumătate. Când ne-am întors, am auzit, așa… Aveam ceva semne că albumul nostru se vinde pe piață, îl auzeam pe la tarabe, în piețe, dar nu eram conștienți de ce se întâmplă.

Am aflat la scurt timp, în primăvară. Ne-a căutat un impresar, de fapt, un organizator de spectacole, care știa deja unde suntem și am acceptat să plecăm în turnee. Atunci am rămas și noi surprinși de ce se întâmplă! Noi nu știam! Eram foarte cunoscuți în țară și noi eram plecați în altă țară, aiurea! Ne-am întors și au început turneele cu succes mare, mare, mare!”, a povestit, amuzat, Dan Ciotoi.