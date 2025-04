Bunicuța din România care i-a rămas la inimă Papei Francisc! Tanti Anica a devenit SIMBOL la Vatican. Cum a decurs întâlnirea: ”A zâmbit și mi-a făcut OK!”

Papa Francisc a plecat în lumea celor drepți în a doua zi de Paște, însă a rămas în mintea și în inimile multor persoane care l-au cunoscut pe suveranul pontif. Una dintre persoanele care nu doar că l-au cunoscut, dar care l-a și impresionat pe părinte este Tanti Anica. Aceasta a devenit simbol la Vatican, iar povestea a început în 2019, odată cu vizita Papei Francisc în România. La șase ani distanță de la acel moment, echipa podcastului Altceva, moderat de Adrian Artene, a găsit-o într-un cătun din Moldova. A fost deschisă să povestească întâlnirea cu Papa Francisc pas cu pas, dar și alte amintiri.

În inima unui cătun din Moldova, Adrian Artene a întâlnit-o pe tanti Anica, bunicuța care i-a rămas în inimă Papei Francisc. Tanti Anica a devenit simbol la Vatican, odată cu întâlnirea cu Papa, cel care a remarcat-o din mulțimea de pelerini aflată la Iași. Chipul ei a fost imprimat pe o carte de rugăciuni, pe care Sfântul Părinte obișnuia să o ofere în dar celor pe care îi binecuvânta. Ce a remarcat suveranul pontif la femeia de 84 de ani, dar și cum a ajuns să-l impresioneze, aflați în rândurile următoare.

Ea este bunicuța pe care a remarcat-o Papa Francisc

În cadrul unui interviu special marca Altceva cu Adrian Artene, Tanti Anica a povestit în detaliu întâlnirea din 2019 cu Papa Francisc. Femeia în vârstă de 84 de ani nici nu se gândea că îi va atrage atenția vreodată, însă un gest nobil pe care aceasta l-a făcut l-a determinat pe suveranul pontif să o remarce.

„Când am ajuns acolo în piata, părintele ne-a organizat frumos. Ne-a spus: Dacă vreți să îl vedeți pe Papă, stați aici! Ne-a așezat frumos la gard, erau polițiștii și jandarmii în față. Am ajuns acolo la 10.00 și am stat în picioare până a ajuns sfântul Părinte. S-a dus întâi la catedrală, apoi a venit în piață la noi. L-am așteptat cu mare drag și cu mare bucurie. În spatele nostru acolo era multă lume, era o fată cu un copil. Atât a plâns de mult copilul, ea încerca să-l potolească, îi dădea suzeta. Cum a ajuns părintele, copilul a tăcut, nu mai plângea. Ea a luat copilul în brațe și tot încerca să intre în față cu el. Lângă era un seminarist preot și i-a zis, dacă nu răzbiți dați-l altcuiva în brațe” , povestește tanti Anica.

Cea căreia i-a fost înmânat copilul a fost chiar tanti Anica. Fără să stea pe gânduri, bunicuța l-a luat în brațe pe bebeluș, în acest fel Papa Francisc reușind să îl binecuvânteze.

„Ea a zis așa: Dacă vreți să-l țineți să îl binecuvânteze pe copil dacă ajunge acolo. L-am luat în brațe și am rămas cu mâna în sus. A ajuns sfântul Părinte, când m-a văzut pe mine cu copilul în brațe s-a apropiat de mine, a binecuvântat copilul. A zâmbit la mine și am zâmbit și eu la el, și mi-a făcut ok”, a mai spus ea în cadrul podcastului.

Ce a făcut apoi suveranul pontif a impresionat-o pe bunicuță: „Când a ținut predica pe scenă…”

Bunicuța a asistat la un moment unic în viața ei care nici prin gând nu i-a trecut. Impresionat de gestul lui tanti Anica, Papa Francisc a povestit apoi pe scenă despre ea. A vrut chiar să o cheme alături de el, dar, din păcate, nu a mai fost timp.

„Când a ținut predica acolo pe scenă și a binecuvântat populația, a spus că a întâlnit o bătrână cu nepoțelul și că îi pare rău că nu e timp că aș fi chemat-o aici să vorbesc cu ea, dar nu a fost timp” , a încheiat ea povestea.

