Trupa Ineffable și Al Di Meola, la București! Evenimentul artistic va avea loc la Arenele Romane pe 27 septembrie 2023

În data de 27 septembrie 2023 Arenele Romane din București vor găzdui o seară de concerte jazz, în organizarea Asociației Forfun, cu scopul de a promova tinere talente locale, oferindu-le posibilitatea de a performa în deschidere la concertele artiștilor cu notorietate internațională. Astfel de la orele 20:00 va urca pe scenă trupa Ineffable, iar de la orele 21:00 va avea loc concertul AL DI MEOLA acoustic Trio. Biletele se pot procura pe platformele iabilet.ro, bilete.ro și eventim.

Al Di Meola a fost recunoscut la nivel internațional în ultimele patru decenii ca un virtuoz de cel mai înalt nivel al chitarei. Fiind un compozitor cu un talent ieșit din comun, Di Meola a realizat peste 20 de albume și a colaborat la realizarea a altor zeci de albume cu supergrupuri de fuziune precum Return to Forever (cu Chick Corea, Stanley Clarke și Lenny White), celebrul Trio de chitară acustică cu John McLaughlin și Paco de Lucia și trio-ul Rite of Strings cu basistul Clarke și violonistul Jean-Luc Ponty. Având o tehnică uluitoare atât la chitarele acustice, cât și la cele electrice, o profunzime și un lirism inerent, Di Meola are un statut regal printre fanii care se adună în mod regulat la concertele sale.

Cei 4 tineri din trupa Ineffable locuiesc și studiază muzică în 4 țări diferite, dar acest lucru nu este o piedică în activitatea lor muzicală. De la începutul proiectului, din 2017, au lansat 2 LP-uri cu piese proprii, au realizat 8 videoclipuri, au avut un concert simfonic cu Filharmonica de Stat Târgu Mureș și pe lângă nenumăratele premii adunate, au avut concerte feauturing cu Barabás Lőrinc, Bill Laurance – 5 Grammy cu Snarky Puppy și A.G. Weinberger. Ei se caracterizează ca o trupă de jazz fusion cu elemente multidimensionale, R&B, jazzy și new soul.

Memebrii trupei sunt:

Regián Réka-Kata – voce, flaut,

Pál Zsigmond – clape,

Szereceán Tihamér– chitară bass, bass Synth,

Szereceán Osszián – percuție.

Program:

Open gate: 19:00

20:00 – Ineffable

21:00 – AL DI MEOLA acoustic trio