Trupa „Simplu” revine pe scenă? Ce spune CRBL: „Am și povestit cu Smiley despre subiectul ăsta”

Trupa Simplu s-a bucurat de un real succes în anii 2000. Fanii au fost dezamăgiți în momentul în care s-a produs ruptura și mereu au fost curioși să afle dacă membrii se vor reuni. Smiley și CRBL s-au bucurat de atenția fanilor și separat, ba chiar au reușit să se mențină pe primele locuri în topul preferințelor românilor. În cadrul unui interviu recent, CRBL a făcut dezvăluiri despre revenirea pe scenă a trupei Simplu și a dat detalii importante despre acest moment.

CRBL este unul dintre cei mai apreciați artiști din România. În anii 2000 a avut un mare succes cu trupa Simplu compusă din Smiley, Piticu, Omu Negru, Francezu, Bebico și Tazman. În anul 2011, aceștia s-au separat, iar fiecare a încercat să se reinventeze.

La mai bine de zece ani de la destrămarea trupei, CRBL a dezvăluit în cadrul unui interviu recent, dacă fanii ar putea să îl mai vadă alături de foștii săi colegi pe scenă.

„E o întrebare pe care chiar și eu mi-o pun în oglindă și nu am răspuns. Simplu e o trupă de dansatori. Ce să mai facem, că am mai vrea să mai dansăm.Dar acum, recunosc că dansez bine în funcție de cât beau. Acum nu aș vrea să beau să mă mai și filmeze cineva, să numim asta videoclip într-o piesă Simplu. Și atunci aici e contrastul foarte mare.O piesă, două, trei, un album, putem face. Am și povestit cu Smiley despre subiectul ăsta. Dar ce facem cu venitul pe scenă și dansatul ca odinioară? Imaginea Simplu asta a fost. Să venim la microfoane și doar să cântăm, nu mai este Simplu ăla”, a spus CRBL pentru ego.ro.

CRBL: „Ne dorim din suflet, și eu, și Smiley”

Deși trupa Simplu s-a separat, CRBL și Smiley au în continuare o relație bună. Mai mult, artistul mărturisește că au avut de multe ori discuții despre reunirea trupei, însă pentru ca acest lucru să fie posibil este nevoie de ceva mai multă muncă.

„De ce să nu lăsăm oamenii cu impresia aia? E greu pentru noi. Aș mai vrea, ne dorim din suflet, și eu, și Smiley. Câteodată, când mai intrăm într-o nostalgie, am vrea. Dar nu mai avem vibe-ul ăla. Și atunci lasă oamenii să rămână cu imaginea aia, că e bine așa” , a mai spus CRBL.