Tudor, fiul lui Cristi Brancu, face bani de la vârsta asta: „Contribui la bugetul familiei”

Sărbătorile de iarnă se aproprie, iar acum toată lumea se gândește la ce cadouri o să primească de la Moș Crăciun. Cristi Brancu și fiul său deja și-au făcut listele de dorințe pentru Moș și sunt nerăbdători. Dacă în ceea ce îl privește pe Cristi Brancu nu se știe dacă Moș Crăciun o să îi aducă tot ce dorește, pentru Tudor lucrurile sunt clare. Tânărul a fost muncitor tot anul, și-a câștigat proprii bani, așa că Moș Crăciun o să îi răsplătească eforturile. Din ce face bani fiul lui Cristi Brancu?

Cristi Brancu și Oana Turcu sunt împreună de ani de zile și au reușit să își construiască o familie frumoasă. Cea mai mare realizare a lor este fiul pe care îl au împreună, iar Tudor are grijă să își facă părinții mândri. Acesta a crescut și deja este o persoană responsabilă. Mai mult, la doar 13 ani, Tudor deja își câștigă proprii bani și contribuie la bugetul familiei.

Așa cum spuneam, fiul lui Cristi Brancu își face părinții mândri. Tudor se descurcă foarte bine la școală, iar în timpul liber are numeroase activități. Acesta este pasionat de tehnologie și a acumulat multe cunoștințe în acest domeniu, iar acum face și bani din asta.

Tudor își ajută părinții cu editarea clipurilor pe care le postează în mediul online, iar munca îi este răsplătită. De asemenea, acesta vrea să devină un nume cunoscut pe YouTube și s-a apucat de treabă. Postează des și a ajuns să câștige bani frumoși și din YouTube.

„Eu sunt Elful lui Moș Crăciun, știați asta? Tableta este un lucru de care am nevoie pentru că a mea a văzut zile mult mai bune. De la noul an îmi doresc să fie plin de sănătate, să fim fericiți, să avem un an bun, ceea ce vă urez tuturor, pentru că dacă aveți un an mai bun, o să fiți și mai fericiți!

Eu contribui la bugetul familiei, pun clipuri pe Youtube, pe canalele lor, contează, că au făcut bani și primesc bani. Îmi doresc note mari de la școala britanică unde sunt acum. Pregătesc și eu cadouri pentru părinții mei dar ei mă consideră într-un fel pe mine cadoul lor. Eu aș vrea să fiu în regie, teatru și Youtube. Deja am început să câștig bani din Youtube și aș vrea să ajung mare!”, a declarat fiul lui Cristi Brancu, potrivit click.ro.