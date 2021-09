Tudor Ionescu a devenit cetățean de onoare al orașului Aiud! Solistul de la Fly Project, emoționat de distincția primită. „Nu m-am gândit niciodată”

Tudor Ionescu se află pe scena muzicii românești de multă vreme. Hit-urile trupei Fly Project au depășit chiar și granițele țării, iar artistul este cât se poate de mândru de munca sa. Recent, acesta a fost răsplătit și a primit titlul de „Cetățean de Onoare”, al orașului Aiud, locul în care a copilărit.

Tudor Ionescu de la Fly Project a fost numit „Cetățean de Onoare" al orașului Aiud. Acesta s-a arătat măgulit de inițiativa autorităților și a primit cu mândrei distincția. Artistul a copilărit în Aiud și a fost impresionat de faptul că cei din orașul său i-au premiat întreaga muncă și se mândresc cu el.

Artistul a fost propus pentru a deveni Cetățean de Onoare încă din anul 2018, însă festivitatea de premiere abia acum a avut loc. Recent, acesta a mers să susțină un concert în orașul copilăriei sale și cu această ocazie a fost și premiat.

„Am fost propus ca cetățean de onoare al orașului Aiud încă din 2018, însa nu a avut loc festivitatea de premiere. Apoi a venit pandemia și foarte mult timp am stat departe de ai mei, pentru a îi proteja. Acum, când au reînceput evenimentele și concertele în toată țara, am fost contactat să cânt la “Serbările Aiudului” și cu ocazia aceasta să primesc și premiul de “Cetățean de Onoare”.

Sunt onorat și nu m-am gândit niciodată că mi se va întâmpla asta, este orașul în care am copilărit, un oraș care înseamnă foarte mult pentru mine, care mă duce întotdeauna cu gândul la familie și care a însemnat foarte mult în formarea mea.”, a declarat Tudor Ionescu.

Tudor Ionescu, transformare spectaculoasă.

Tudor Ionescu a reușit o transformare spectaculoasă. Solistul de la Fly Project s-a luptat o perioadă cu kilogramele în plus, iar în cele din urmă a reușit să câștige bătălia. A slăbit 40 de kilograme și este complet transformat.

În urmă cu câțiva ani, artistul cântărea 104 kilograme așa că a hotărât că este momentul unei schimbări. A început un întreg proces de slăbire, iar rezultatele au fost spectaculoase. Acum, Tudor Ionescu cântărește 64 de kilograme și este foarte mulțumit de rezultatele pe care le-a obținut.

„Am început de patru ani acest proces de slăbire, dar la un moment dat stagnam. De la 104 cât aveam în 2016, am ajuns la 64. Acum nu mai îmi e pofta de mâncare, nu mai mănânc nici carne de un an de zile, dar mănânc orice altceva. Am încercat o săptămână fără carne, mi-a priit, apoi am încercat un an. Dacă toata viața am mâncat carne…. Sunt un pofticios.”, a declarat Tudor Ionescu, în urmă cu ceva timp.

