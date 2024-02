Tudor Ionescu, mărturisiri publice despre femeia care l-a făcut să își înșele soția: „M-am pierdut pe altă stradă” 

Tudor și Anamaria Ionescu formează un cuplu de mai bine de 19 ani, iar acum concurează pentru titlul de Power Couple, în emisiunea de la Antena 1. Deși par cuplul perfect, cu o relație de lungă durată și o familie frumoasă, cei doi au avut câteva probleme în relație de-a lungul timpului. Una dintre cele mai mari încercări prin care aceștia au trecut a avut loc urmă cu doar câțiva ani, atunci când solistul de la Fly Project și-a înșelat soția. Acum, cântărețul a vorbit deschis despre acest subiect și a împărtășit momentul colegilor săi de emisiune.

În cadrul emisiunii Power Couple, Tudor Ionescu a vorbit despre una dintre cele mai grele încercări la care relația cu partenera de viață a fost supusă. Mai exact, în urmă cu ceva timp, bărbatul a călcat strâmb înșelându-și soția. Se pare că acesta a avut un moment de slăbiciune și a poposit în patul unei alte femei, pe care și Anamaria o cunoștea.

Atunci când a aflat de escapada soțului, Anamaria Ionescu a fost radicală și a rupt relația. Însă, ulterior, și-a dat seama că artistul este bărbatul lângă care își dorește să fie, așa că după niște eforturi considerabile din partea lui a decis să îl ierte.

Anamaria Ionescu spune că nu este o femeie foarte geloasă, așa că atunci când a aflat că soțul a îșelat-o chiar cu o femeie pe care o cunoște a ales să nu discute cu aceasta, iar cel pe care și-a concentrat atenția a fost bărbatul care i-a greșit.

„Noi am avut o situație dificilă când ne-am despărțit, dar nici atunci nu am fost atât de geloasă pe cât mi-am imaginat eu că voi fi într-o astfel de situație. Nu sunt geloasă, nu știu dacă e un avantaj sau un dezavantaj.

Nu am discutat nici măcar un cuvânt cu femeia respectivă. Nu m-a interesat să vorbesc cu ea, nu aveam ce să aflu de la ea, mai ales că o cunoșteam. M-a interesat el, ce a spus el, cum mi-a explicat, ce am simțit în momentele alea. Noi de atunci ne-am împăcat, am închis subiectul ăla, pur și simplu l-am îngropat și n-am mai vorbit despre el”, a povestit și Anamaria Ionescu, la Power Couple.