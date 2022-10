Tulburător! O studentă de 20 de ani de la o universitate de prestigiu a dispărut pe 14 octombrie. Unde a fost găsită după 6 zile

Durere fără margini pentru o familie din Statele Unite ale Americii. O tânără în vârstă de 20 de ani a dispărut în data de 14 octombrie 2022. La aproape o săptămână distanță, aceasta a fost găsită moartă într-o parte a campusului universității de prestigiu unde învăța. Iată toate detaliile despre caz mai jos, în articol.

Un alt caz tulburător a avut loc în Statele Unite ale Americii, de data aceasta la Princeton, o universitate de prestigiu. Misrach Ewunetie, o tânără în vârstă de 20 de ani, a fost găsită fără suflare într-o parte a campusului universității, la câteva zile după ce i-a fost anunțată dispariția. Detaliile sunt șocante!

Din data de 14 octombrie 2022, Misrach, studenta în vârstă de 20 de ani, a fost de negăsit. Tânăra frecventa cursurile la Universității Princeton. Peste doi ani, tânăra ar fi devenit absolventă cu acte în regulă a institutului de învățământ. Nimeni nu s-ar fi gândit că Misrach o să fie găsită decedată.

La șase zile de la momentul dispariției sale, studenta, în vârstă de 20 de ani, a fost găsită fără suflare în spatele terenurilor de tenis ale Universității Princeton. În data de 20 octombrie 2022, în jurul orei 13,00, un angajat al complexului a descoperit trupul neînsuflețit al fetei. La fața locului s-au deplasat autoritățile. Pe corpul tinerei nu au fost descoperite leziuni și nici nu ar fi vorba despre o mână criminală. Trupul neînsuflețit al studentei a fost transportat în Middlesex (New Jersey), pentru a fi supus unei autopsii. Tânăra era originară din Etiopia.

La doar câteva ore de la descoperirea macabră pe care a făcut-o angajatul campusului studențesc, vicepreședintele Rochelle Calhoun a făcut publică o scrisoare către comunitatea de studenți. În scrisoare se menționează și faptul că Departamentul pentru Siguranță Publică din Princeton nu consideră că ar exista amenințări legate de moartea studentei.

„Moartea lui Misrach este o tragedie de neconceput. Gândurile noastre sunt îndreptate către familia ei, prietenii ei și mulți alții care au cunoscut-o și au iubit-o”, sunt o parte dintre cuvintele adresate de vicepreședinte, arată washingtonpost.com.

