Tragic! O studentă de 21 de ani a murit, după ce i-a apărut o umflătură pe umăr. Medicii i-au spus, cu câteva luni înainte, că nu are de ce să se îngrijoreze. De ce suferea, de fapt, tânăra

O tânără în vârstă de 21 de ani s-a stins din viață, după ce i-a apărut o umflătură pe umăr. Cu câteva luni înainte de deces, medicii i-au spus acesteia că nu are motive de îngrijorare. De ce suferea, însă, fata?

Jenna Patel s-a prezentat la spital, după ce i-a apărut o umflături pe umăr. Inițial, doctorii i-au spus acesteia că nu are de ce să se îngrijoreze. Ulterior, însă, umflătura a crescut din ce în ce mai mult, iar, după o serie de analize, s-a descoperit că Jenna suferea de o formă rară de cancer, sarcom Ewing. Acesta se dezvoltă în țesuturile de susținere ale organismului. Tânăra s-a stins din viață pe 13 mai.

Jenna urma să devină profesoară

Visul ei i-a fost frânt brusc. Jenna Patel își dorea să devină profesoară, iar anul acesta urma să termine facultatea. Încă de la vârsta de opt ani, aceasta visa să ajungă la catedră și să facă ce îndrăgește cel mai mult, și anume să predea.

Fratele mai mic al tinerei de 21 de ani i-a adus un omagiu și a descris-o pe aceasta ca fiind o fată „plină de viață” și „mereu zâmbitoare”. Cu durere în suflet, Liam a mărturisit: ”Jenna se asigura mereu că toți ceilalți sunt bine înaintea ei. Nu a existat un moment al zilei în care ea să nu zâmbească. Am fost foarte apropiați și am făcut totul împreună”.

Jenna trebuia să finalizeze studiile în cadrul Universității Edge Hill. În al doilea an de pregătire, tânăra descoperise umflătura de pe umăr: ”Ea a venit acasă într-o zi și m-a sunat. Mi-a spus că are o mică umflătură pe umăr și i-am spus că nu pare să fie rău, dar să-l verifice. S-a dus la medic și i-au spus „nu sunt motive să-ți faci griji, credem că este un chist”. A continuat să crească, așa că a revenit la medic. După alte câteva teste, am aflat că era ceva mai rău”.

În luna iulie a anului trecut, studenta a fost diagnosticată cu sarcom Ewing, la doar câteva luni după ce tatăl ei a intrat în remisie în urma unui cancer la creier. A urmat ședințe de chimioterapie, a luat parte la un studiu clinic, însă, din păcate, cu toate acestea, cancerul s-a extins și la plămâni, iar organismul acesteia a cedat, arată Mirror.co.uk.

