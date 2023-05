Gata! “Turbo prințesica” a născut! Sexy-blonda și iubitul ei, “Termopane”, au devenit părinții unui băiețel. CANCAN.RO a aflat cum îl va chema pe micuț, dar și detalii despre starea de sănătate a proaspetei mămici. Avem declarații în exclusivitate de la fericitul tătic. START, popcorn!

La doar 21 de anișori, “Turbo prințesica” a adus pe lume un băiețel. Primul ei copil, pentru că partenerul ei, “Termopane”, era deja tata, doar că de fete, pe care le are dintr-o relație anterioară. “Șugubățul” bogătaș este în extaz și, deja, a “udat” corespunzător fericitul moment.

(VEZI AICI: PRIMELE IMAGINI CU BURTA DE GRAVIDUȚĂ A ”PRINȚEȘICĂI TURBO”. PARTENERA LUI ”TERMOPANE” NU SE MAI ASCUNDE!)

“Turbo prințesica” a născut prin cezariană

Micuțul va putea numele Marc Ioan și a primit nota 10 la naștere, potrivit informațiilor CANCAN.RO. Reporterii site-ului nr. 1 din România au luat legătura cu “Termopane”, care ne-a mărturisit că este în culmea fericirii.

“E ceva de vis. Mai vreau unul acum (n.r. copil) Mămica este foarte bine, a născut prin cezariană”, ne-a declarat, în primă fază, “Termopane”.

“Va avea două nașe, să fie ceva mai special”

Ulterior, l-am chestionat și cu privire la părinții spirituali ai micuțului. Mai în glumă, mai în serios, bogătașul ne-a spus scurt: “Dacă tot m-ai întrebat de asta, declara scurt că va avea două nașe, să fie ceva mai special”.

(NU RATA: L-A PUS CU BOTUL PE LABE! ”TERMOPANE” A FOST DE NERECUNOSCUT, IAR ”TURBO PRINȚESICA”…)

Cu cine s-a consultat în privința numelui

Așa cum am menționat mai sus, micuțul va fi botezat Marc Ioan. De unde și până unde? “Termopane” are, din nou, cuvântul. “Numele l-am ales după ce m-am consultat cu fetele, atât și nimic mai mult, așa am decis”, a completat partenerul “Prințesicăi turbo”.

“Eu și iubitul meu am fost, inițial, panicați”

În luna octombrie a anului 2022, CANCAN.RO anunța, în premieră, că “Turbo Prințesica” este însărcinată cu “Termopane” (Vezi AICI detaliile). Imediat după, blonda a confirmat, în exclusivitate, site-ului nr. 1 din România, dar a și menționat că în primul trimestru de sarcină a fost destul de speriată, având o vârstă fragedă.

“Sunt însărcinată! Cu iubitul mă înțeleg foarte bine, doar că nu ne-am așteptat niciunul dintre noi. A fost întâmplător, nu a fost ceva premeditat. O fată la 21 de ani… Am fost destul de speriată, nu știu. Dar m-am obișnuit cu ideea, după. Dar, la început, îți dai seama, a fost un șoc pentru toată lumea. Eu și iubitul meu am fost, inițial, panicați”, a spus, pe atunci, “Turbo prințesica”, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO. (Vezi AICI detalii)