După ce măsurile s-au relaxat, turiștii au luat cu asalt toate stațiunile de pe litoral, de la munte, dar au ales să își facă vacanțele și în afara granițelor. Recent, un grup de turiști români au fost ”țepuiți” în vacanța din Grecia chiar de către ospătarii din România.

Un grup de turiști români au decis să își facă vacanța pe litoralul grecesc, acolo unde și-au luat și cazare pentru câteva zile. Chiar dacă, în principiu, turiștii vin cu amintiri plăcute din vacanță, turiștii români au rămas cu un gust amar, duăă ce au avut parte de o experiență neplăcută. Un bărbat din Constanța a explicat pe o pagină de Facebook – ”Forum Grecia, pagina de Facebook destinată turiștilor români în Grecia” – că au avut parte de o ”țeapă” în Corfu, când a mers în vacanță. La un restaurant turistic, după ce a comandat și s-a bucurat de produsele oferite, a rămas șocat când a venit nota de plată. Ospătărița, de origine română, a ”umflat” prețurile. Bărbatul a povestit printr-o postare ce s-a întâmplat în vacanța din Corfu, potrivit ziare.com.

”Vă povestesc și eu ultima aventură avută în prea frumoasa Grecie. Deci să începem: am rezervat în insula Corfu la un hotel de trei stele.

Drumul cu avionul din București până în Corfu Town ok. Problema a fost când am ajuns pentru că site-urile de specialitate dădeau niște prețuri acceptabile la închiriat mașini, iar la fața locului situația era alta: între 100 și 140 euro/ zi.

Am plecat cu transportul în comun o oră și jumătate cu 3.6 euro de persoană.

La hotel altă surpriză: pe afară arată super, la interior …jale. Camera cu mirosuri, baia o nenorocire de infecție, aerul condiționat 5 euro pe zi extra, curățenie ….cam de nota 5. În schimb compensau cu mâncare la mic dejun care era inclus și din puținele opțiuni mâncai cât te ducea capul, iar seara 9 euro de persoană, la fel …cât te țineau brăcinarele.

În fine, cam asta e cazarea, deci din punctul meu de vedere… evitați-o! Cine ajunge în zonă, să treacă la 500 m de hotel. Am luat excursie cu vaporul din Corfu Town în insulele Paxos și Antipaxos. Agenția de peste drum de hotel de nota 10. Ne-a luat cu autocarul din fața hotelului și ne-a dus în port de unde am luat vaporul pentru excursie. Drumul ..super, peisaje, echipajul…..

Turistul român a fost „țepuit” la restaurant. Surpriza pe care a avut-o când i-a venit nota de plată

Prima oprire în primul sătuc din insula Paxos. Hai să mâncăm la tavernele amplasate pe cheiul micului port. Am ales una care se cheamă Paxos Rose, ultima terasă de pe chei și chiar încântați de locație și de faptul că ospătar era o fată din România, deci credeam că putem comanda liniștit că e de-a noastră și ne spune ce și cum.

Am comandat două porții calamar prăjit, o salată cu creveți, o friptură de porc, o porție de musaka și o apă. După ce am mâncat a venit nota, surpriza: 94 euro! Am mai bătut tavernele din Grecia și de regulă la o comandă de genul nu plăteam mai mult 60 euro …cel mult!

,,Fața noastră” ne-a spus că ne-a pus la masa ulei, sare, hârtie și 5 felii de pâine pe care trebuie să le plătim și că de ce nu am întrebat dacă ce este pe masă în afara mâncării comandate, se plătește!!!!!

Deci nu mai contează, ideea e că cei care mergeți în Paxos …evitați terasele amplasate unde acostează vaporul. E japca la drumul mare!

Pentru răutăcioși: da, este vorba de 30-40 de euro în plus, care chiar este o sumă, cât și modul în care practic ne-a furat la nota. Oricum am rămas cu un gust amar vis-a-vis de renumita Grecie ….și cât de amabili și serviabil sunt grecii. O zicală spunea: «Să nu ai încredere într-un grec nici când îți face cadou»”, a povestit turistul român în Grecia.

Sursă foto: Pixabay