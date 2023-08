Grecia este, fără îndoială, una dintre cele mai îndrăgite și frecventate țări atunci când vine vorba despre vacanțele de vară ale românilor. Plajele și apa turcoaz sunt motivul pentru care această țară este preferată de majoritatea românilor, dar și a europenilor.

Cu siguranță cunoașteți sentimentul extrem de plăcut al vederii unei plaje cu nisip auriu, pietricele fine și culorile de neegalat ale Mării Egee, Ionice sau Mediterane, cu acel albastru profund, turcoaz sau smarald de care se bucură Grecia. În Grecia sunt mii de insule și tot atâtea plaje superbe, însă unele dintre ele sunt considerate cu adevărat uluitoare și merită vizitate cel puțin o dată în viață. Care sunt plajele preferate de cel mai mare număr de turiști, urmează să descoperiți în rândurile de mai jos.

Care sunt plajele preferate de majoritatea turiștilor

Marble Beach sau Plaja de Marmură (Thassos)

Este cea mai cunoscută plajă în rândul românilor. Situată în nord-estul insulei Thassos, Marble Beach este una dintre cele mai frumoase și vizitate de pe insulă. Numele acestei plaje este dat de pietricelele de marmură albă care au luat locul nisipului, însă acest lucru nu deranjează, turiștii rămânând fascinați de culoarea turcoaz a apei, cât și de limpezimea ei.

Elafonissi (Creta)

O insulă ce impresionează prin nisipul roz, prin corali și apa cristalină. Este situată la aproximativ 75 de km de orașul Chania (insula Creta), fiind aleasă în special de familiile cu copii, deoarece apa este cu intrare lină, de mică adâncime, cu o medie de temperatură de 25-26 de grade. Culoarea nisipului variază în funcție de vânt, maree și de vietățile marine din zonă.

Katsiki (Lefkada)

Vorbim despre una dintre cele mai spectaculoase plaje din Europa, fiind inclusă într-un top 10. Această plajă este înconjurată de stânci uriașe și are o apă de un albastru impecabil. Foarte aproape de plaja Katsiki se află și plaja Egremni.

Navagio (Zakynthos)

Este una dintre cele mai iubite și populare plaje, în special de către români. Apa are un albastru fermecător, iar ceea ce o face și mai specială este că se poate ajunge la ea doar cu vaporașele sau bărcile, ceea ce înseamnă că drumul până acolo este o adevarata încântare.

Preveli (Creta)

Când spui Preveli, nu poți decât să te gândești la o plajă izolată și romantică, de o frumusețe exotică conferită în special de apa cristalină, vegetația luxuriantă, precum și de palmieri. În apropiere se află și Mănăstirea Preveli.

Myrtos (Kefallonia)

Situată în nordul Kefalloniei, la 13 km de Argostoli, capitala insulei, această plajă este înconjurată de stânci și munți împăduriți, iar drumul până la ea se face coborând de pe acele stânci. Odată ajunși acolo, turiștii vor descoperi un colț de rai, apă turcoaz și nisip fin. Myrtos nu numai că face parte din topul celor mai frumoase plaje din Grecia, dar este demnă de menționat, pentru că aici au avut loc și filmările la Captain Corelli’s Mandolin, cu Penelope Cruz si Nicolas Cage.

Koukounaries (Skiathos)

Această plajă cucerește cu nisipul său fin, auriu și apele limpezi, turcoaz. Înconjurată de pini înalți, ce aduc o notă de răcoare și umbra binevenită, plaja mai sus menționată oferă un mediu perfect pentru relaxare, înot și sporturi nautice. Parfumul pădurii de pini de deasupra mării, culoarea apei și nisipul auriu au atras de-a lungul timpului milioane de turiști.

Paleokastritsa (Corfu)

Este văzută ca una dintre cele mai frumoase plaje din Insula Corfu. Apa limpede și turcoaz, nisipul auriu, marea înconjurată de munți și de stânci, tavernele, restaurantele, excursiile cu barca, toate fac ca insula Corfu să fie o destinație atractivă pentru turiștii români.

Plaja Simos (Elafonisos)

Localnicii sunt de părere că este una dintre cele mai frumoase plaje din Grecia. Plaja Simos seamănă foarte mult cu insulele Maldive, un adevărat colț de rai. Impresionează prin frumusețe, apele verde-turcoaz și limpezi, nisipul fin, dunele de nisip și peisajul care conturează un tablou superb.

Sarakiniko (Milos)

Este cu adevărat un tarâm fascinant. Rocile vulcanice albe completează într-un mod feeric golful cu apă cristalină. Situată la circa 12 km de Parga, în apropierea satului Agia, Sarakiniko este una dintre cele mai liniștite plaje ale Greciei.

Alte lucruri inedite despre Grecia

Grecia este considerată țara soarelui din Europa, cu o medie de 250 de zile însorite pe an. Este foarte căutată de turiști în timpul verii, având doi turiști per cap de locuitor. Anual ajung în Grecia peste 16 milioane de turiști, în condițiile în care populația țării este sub 11 milioane. Practic turismul este pilonul economiei grecești.

Are peste 3.000 de insule și 14.000 de km de coastă, dar, doar 130 sunt locuite, astfel că există încă multe zone sălbatice, numai bune de explorat. Insula Ikaria din Grecia este unul dintre locurile în care speranța de viață este neașteptat de mare: 90 de ani. Secretele longevității locuitorilor de aici ar fi consumul de ulei de masline, mișcarea zilnică, consumul de cafea grecească, dar și de legume, fructe, pește și vin rosu.