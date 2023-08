Cât au avut de achitat 6 români la un restaurant din Thassos, Grecia? La final, au făcut poză la nota de plată

Este încă vară, motiv pentru care stațiunile sunt pline cu turiști dornici să se distreze. Cei care nu au dorit să își efectueze concediul în țară au ales să plece în Grecia, Spania sau Turcia. Printre cele mai populare sunt insulele elene. De altfel, pe rețelele de socializare, un bărbat le-a arătat prietenilor virtuali cât a plătit, alături de alte 5 persoane, la un restaurant din Thassos, Grecia. Iată detaliile mai jos, în articol.

Grecia reprezintă una dintre destinațiile preferate de români, în timpul verii. Turiştii fac rezervări din timp, pentru a se bucura de concedii pe insulele elene, alături de cei dragi. Mulți turişti „fug” de prețurile de pe litoralul românesc şi găsesc oferte în străinătate. Pe lângă prețul cazării, turiştii trebuie să plătească pentru mâncare şi distracții. Recent, un grup de 6 români au mers în Grecia, în vacanță. De altfel, unul dintre aceștia a postat pe rețelele de socializare un bon fiscal primit de la un restaurant din Thassos.

Așa cum notează și bărbatul pe Facebook, la restaurantul din Thassos au mers 6 români. Acolo, au consumat feluri principale, dar și băuturi. Aceștia au avut de achitat 80 de euro (aproape 396 de lei, la cursul actual BNR). Unii dintre utilizatori și-au expus experiențele proprii legate de nota de plată primită la alte localuri, pe când alții susțin că prețul este în regulă pentru 6 persoane.

Experiența unei românce în Thassos

Pentru că Thassos este o zonă populară printre turiști, anual din ce în ce mai mulți români aleg să meargă în vacanță. Însă, nu toți au parte de experiențe frumoase sau de un concediu liniștit. O româncă, venită în concediu în Thassos cu familia, a explicat ce i s-a întâmplat.

„Mi se pare important să vă povestesc ce am pățit astăzi în Thassos, sperând să nu pățească şi alți români același lucru! Am parcat în zona pieței din Prinos, 10 minte mai târziu, fără să fie semn cu staționare / oprire interzisă. Nefiind cunoscătorii distinctei limbi elene, am rugat pe cineva să ne explice ce trebuie să facem şi ne-a spus să mergem la cea mai apropiată secție de poliție, ceea ce am si făcut… un comportament cel puțin bizar şi extrem de agresiv al domnilor polițiști, care au început să ţipe efectiv la noi de parcă eram cei mai mari infractori din Thassos.

În momentul în care i-am rugat frumos să ne explice cu ce am greșit şi de ce ne-au ridicat şi numerele, asta în condițiile în care eram cu 2 copii după noi (2 ani și 5 ani), evident că fetele s-au speriat foarte tare!”, a spus femeia. Vezi aici continuarea.

Sursă foto: Facebook, colaj Pixabay