Viața a luat o întorsătură neașteptată pentru Irinel Columbeanu. Acesta a ajuns o umbră a milionarului de altă dată, iar majoritatea prietenilor l-au lăsat atunci când a dat de greu. Cu toate acestea, se pare că norocul nu l-a părăsit pe fostul afacerist, căci Tzancă Uraganu a sărit în ajutorul acestuia și vrea să îl așeze la casa lui, alături de o femeie capabilă. Cei doi au fost invitați de onoare în podcastul „Fiță cu Adiță”, iar CANCAN.RO vă prezintă detalii surprinzătoare despre viitoarea nuntă a lui Irinel Colmubeanu, la care Tzancă Uraganu o să fie naș.

Dacă în urmă cu ani de zile, Irinel Columbeanu se afla pe culmile succesului, acum fostul afacerist s-a scufundat, iar viața a luat o întorsătură neașteptată pentru el. A rămas fără averea sa de peste 154 de milioane de euro din cauza unor decizii mai puțin inspirate, iar din celebra vilă de la Izvorani a ajuns să locuiască într-un azil.

Povestea fostului milionar ajuns la ananghie l-a impresionat pe Tzancă Uraganu, care a sărit în ajutorul lui. Mai mult, manelistul vrea chiar să îl însoare pe Irinel Columbeanu și a deschis castingul pentru soția perfectă.

„Am văzut niște filmulețe din astea pe internet, care arătau că domnul Irinel avea și el nevoie de ajutor. Fiecare om trece printr-o situație mai bună, mai rea și tocmai asta am vrut în special, să pot să îl ajut și eu. Am zis că vreau să îl cunosc și eu pe domnul Irinel și să facem ce putem pentru el”, a declarat Tzancă Uraganu.

Așa cum spuneam, Tzancă Uraganul și-a dorit să îl cunoască pe Irinel Columbeanu și să îi sară în ajutor, lucru pe care l-a și făcut. Cei doi au fost invitați de onoare în podcast-ul ”Fiță cu Adiță”, găzduit în vila de lux a manelistului.

Printre altele, Tzancă Uraganul a mărturisit că își dorește să găsească o femeie potrivită pentru Irinel Columeanu și chiar s-a oferit să fie naș la nuntă. Artistul își dorește să îl readucă pe fostul milionar la suprafață și spune că o soție l-ar ajuta.

Așa că Tzancă Uraganul nu a stat mult pe gânduri, a făcut lista calităților pe care viitoarea soție a lui Irinel Columbeanu ar trebui să le aibă și a deschis castingul. Mai mult, manelistul a promis că se va ocupa de tot și chiar o să le fie naș proaspeților însurăței.

Deși a pierdut întreaga avere și a ajuns la sapă de lemn, Irinel Columbeanu nu regretă nimic. Fostul milionar știe unde a greșit, spune că el a fost propriul lui dușman, iar lăcomia l-a lăsat fără nici un ban. Însă acesta și-a asumat totul, iar acum încearcă să se descurce cum poate.

Irinel Columbeanu a mărturisit în cadrul podcast-ului „Fiță cu Adiță” că declinul lui a început atunci când a încercat să pună pe picioare ultima sa afacere. Fostul milionar și-a investit acolo toți banii, însă afacerea nu a avut succesul așteptat și chiar i-a adus falimentul.

„Eu am fost propriul meu dușman. M-am lăcomit ca să încerc să am mai mulți bani. Am făcut o alegere proastă. Am scos pe piață un ciment care nu a mers, cred că prea repede. Toți banii i-am băgat acolo. M-am gândit că ar putea fi o afacere pe care o pot lăsa moștenire fiicei mele.

Mă consider un om norocos pentru că sunt sănătos și liber. Banii i-am pierdut din cauza deciziilor proaste pe care le-am luat atunci. Putea să-mi dea Dumnezeu mai multă minte, dar nu mi-a dat”, a mărturisit Irinel Columbeanu.