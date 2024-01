Tzancă Uraganu l-a luat acasă pe Irinel Columbeanu. Manelistul l-a așteptat cu masa întinsă: „Poate chiar nu e hrănit cum trebuie la azil”

Irinel Columbeanu a ajuns să-și ducă traiul la un azil de lângă Capitală, după o viață de lux și opulență în palatul de la Izvorani. Fostul om de afaceri n-o duce tocmai bine cu banii și a primit până acum ajutor din partea apropiaților, dar și a necunoscuților care au donat pentru el. Are poprie pe pensia de circa 2000 de lei pe care o ia de la stat, așa că nici căminul social nu-l poate plăti. Multora le-a părut rău de cum a ajuns și i-au sărit în ajutor, însă au fost și unele persoane care au considerat că roata s-a întors în cazul lui și karma și-a spus cuvântul. Unul dintre cei care i-a întins mâna este chiar Tzancă Uraganu. Cum l-a primit manelistul în casa lui?

Irinel Columbeanu nu are o situație financiară tocmai bună și din acest motiv a primit sprijin din partea persoanelor apropiate.

Irinel Columbeanu i-a făcut o vizită lui Tzancă Uraganu

Mulți au încercat să-l ajute și să-i dea o mână de ajutor. Printre aceste persoane se numără și Tzancă Uraganu. Manelistul l-a invitat la el acasă și l-a pus la o masă întinsă, numai cu bunătăți. A postat o fotografie cu fostul soț al Monicăi Gabor, iar avalanșa de comentarii a început.

„Azi am un musafir special, domnul Irinel Columbeanu, îi doresc sănătate și toate cele bune om cu suflet mare”, a scris manelistul, în dreptul postării.

Pentru că multe comentarii erau doar critici la adresa lui Irinel Columbeanu, Tzancă a decis să le închidă gura răutăcioșilor.

„Vorbiți numai de mâncare unii! Poate da, chiar nu e hrănit cum trebuie la azil! Trebuie să râdem, nu? Ce a făcut Irinel, a făcut rău la cineva ? Că a avut bani și că nu mai are, trebuie să-l judecam? Noi? Atâta răutate aveți în voi! Sunteți ceea ce spuneți!”, a scris Tzancă în comentarii.

