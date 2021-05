„U” Craiova 1948 a promovat matematic în Liga 1: „O ce dor, ce chin, ce jale...!”

„U” Craiova 1948 şi-a asigurat matematic promovarea în Liga 1, după ce a terminat la egalitate, 0-0, în Bănie cu Csikszereda Miercurea Ciuc, într-un meci contând pentru runda a 8-a a play-off-ului Ligii a II-a.

În urma rezultatului, oltenii au păstrat cu două etape înaintea finalului din play-off un avans de șase lungimi față de CS Mioveni, formație clasată pe locul 3, fiind avantajată la „directe” în cazul în care cele două vor termina la egalitate de puncte.

„Mă gândeam la o melodie, a lui Tudor Gheorghe: O ce dor, ce chin, ce jale, pe la poarta dumitale. Cam asta a fost astăzi la noi. Au fost emoții mari de tot. Era normal. Sunt foarte bucuros pentru această promovare, după o muncă de doi ani de zile, din momentul în care am venit. A fost un proiect foarte frumos. Cu toții ne bucurăm, pentru că este meritul tuturor. Am fost și plecat, însă important e că și-a dat lumea seama, într-un final, că am făcut o treabă bună atunci și au greșit. Și-au reparat această greșeală și toată lumea este fericită. Totul e bine când se termină cu bine”, a declarat Eugen Trică la finalul partidei.

Un pas important spre promovarea directă în prima ligă l-a făcut și Rapid. „Giuleștenii” au trecut cu 1-0 la Buftea de ASU Poli Timișoara, consolidându-și locul secund în clasament cu 49 de puncte, fiind la o lungime în spatele oltenilor și având cinci puncte peste CS Mioveni, formație care în această rundă din play-off a fost ținută în șah de Dunărea Călărași, scor 1-1.

Rezultate etapa 8 play-off Liga 2

CS Mioveni – Dunărea Călărași 1-1

”U”Craiova 1948 – Csikszereda 0-0

Rapid – ASU Poli 1-0

Clasament play-off Liga 2:

1 „U” Craiova 1948- 50 pct

2 Rapid- 49 pct

3 CS Mioveni- 44 pct

4 Dunărea Călăraşi – 43 pct

5 ASU Poli Timişoara – 39 pct

6 Csikszereda – 38 pct