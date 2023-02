Pitoresc a fost mereu Cristian Țântăreanu, glumele lui, uneori ușor derapante, făcând deliciul ascultătorului. Și cu ochii cupă femei frumoase și tinerele a mai fost surprins, de multe ori, cel care spunea, însă, că nu și-a înșelat niciodată nevasta, căreia îi este alături de mai bine de 30 de ani. Doar că anii s-au scurs, afaceristul a avut de înfruntat și boala cruntă, pe care a învins-o, dar urmele, totuși, au rămas. Paparazzii CANCAN.RO l-au întâlnit zilele trecute, alături de soție. E schimbat mult, mai greu îl recunoști. Aveți imaginile, în exclusivitate.

Șoferul a mânuit cu iscusință volanul și a parcat, scurt. Din mașină au coborât Cristian Țânțăreanu și soția lui. În Corbeanca se petrece acțiunea, colțul de rai al afaceristului care a înfruntat multe greutăți în ultimii ani (Vezi AICI detaliile). Cei doi își programaseră o vizită la niște prieteni, la doi pași de casa lor. Cu pași mărunți au înaintat și au ajuns la poartă.

Țânțăreanu a apărut cu penele de păun la poarta vecinului

Cadourile, multe plase, în mâini. Dar în evidență au ieșit penele de păun pe care Țânțăreanu le-a ținut, parcă mândru, la vedere. Interesant cadou! Doar că nimeni nu le-a deschis poarta, așa că afaceristul și a lui consoartă au făcut câțiva pași până la cealaltă intrare, pe care au inspectat-o, înainte de a ciocăni. Afaceristul s-a schimbat mult, nu mai este omul care dădea mega-petrecerile „condimentate” cu thailandeze, chiar în vestita lui vilă. Merge mai greoi, iar ridurile i s-au adâncit. Anii nu iartă pe nimeni…

Să revenim la acțiune! Poarta li s-a deschis, iar Țânțăreanu și soția lui aveau să se instaleze în fotoliile de musafir. Vizita a durat ceva și, probabil, a fost condimentată cu povestirile amuzante ale afaceristului care se apropie de venerabila vârstă de 80 de ani.

Cum a aflat Cristian Țânțăreanu că are cancer

Cristian Țânțăreanu avea să povestească despre momentul când, după un consult medical, avea să afle că are cancer. Nu s-a speriat, dar s-a pregătit pentru moarte.

„La mine a fost așa: Deci eu ieșeam cu sânge, la un moment dat. Rar, dar se întâmpla. Soția mea mi-a spus să merg la doctor, dar nu am vrut până când nu m-a anunțat ea, într-o dimineață, că trebuie să merg că mă așteaptă doctorul. N-am vrut să merg, dar a insistat.

M-am dus, mi-a facut colonoscopie și încă niște analize. Trebuia să aflu rezultatul. A doua zi s-a dus fi-miu să le ia. Trebuia să vină cu rezultatul la ora 9.00. N-am fost preocupat de treaba asta și mi-am adus aminte abia seara.

`Dom’le, dar trebuia să vină de dimineață cu rezultatul!` M-am și gândit, dacă n-a spus nimeni nimic, înseamnă că e cancer. Și a fost în felul următor: `Măi, a venit Dragoș?`, `Da`, `E cancer?`, `E cancer!`

Și asta a fost toată treaba. Și m-am pregătit de ultimul drum. Credeam că mă curăț. Am împărțit la fiecare: copii, nepoți ca să nu se certe și am așteptat. Am scăpat!”, a povestit Cristian Țânțăreanu.

