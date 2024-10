Ultima discuție dintre Ana Maria Vasiliu și soacra ei! Mama lui Gabriel de la Puterea Dragostei a făcut-o publică: „Aștept încă să mă suni”

Ana Maria Vasiliu a fost ucisă cu sânge rece în urmă cu o lună, în Olanda. Vestea morții ei i-a cutremurat pe toți, căci nimeni nu se aștepta la o asemenea nenorocire. Tânăra de 34 de ani a lăsat în urma ei numai durere în sufletele celor dragi, iar familia îi simte lipsa enorm. Nu s-au obișnuit cu pierderea ei și ca drept dovadă sunt și mesajele pline de suferință care curg în mediul online, din partea celor dragi. Soacra ei a făcut publică ultima discuție pe care a avut-o cu bruneta!

Ana Maria Vasiliu a lăsat în urma ei numai durere. Tânăra de 34 de ani a fost ucisă cu bestialitate în Olanda, în urmă cu o lună. Trupul ei neînsuflețit a fost adus acasă și de înmormântare s-a ocupat chiar sora ei. În ciuda zvonurilor care au circulat, legate de modul în care a fost găsit cadavrul femeii, sora ei a ținut să lămurească lucrurile și să închidă gura răutăcioșilor.

Larisa mărturisea pentru CANCAN.RO că Anei Maria nu i-a lipsit nici măcar o unghie, dar să fie mutilată. Aceasta l-a îndemnat pe Gabriel, soțul brunetei, să o vadă pe Ana Maria pentru ultima oară, la înmormântare.

”Și ceea ce s-a declarat, că a fost găsită nu știu cum, toate cele, Gabriel, soțul ei, poate confirma că nu e așa. Eu nu am lăsat pe nimeni s-o vadă, dar când a venit Gabriel, i-am spus: vrei s-o vezi? Intră în capelă, dă capacul jos să vezi că ce s-a spus de alte persoane, de părinții tăi, de familia ta, nu este deloc adevărat. Intră singur, dă capacul jos și uită-te! Și așa a făcut, să vă confirme Gabriel. Surorii mele nu-i lipsea o unghie!”, ne-a povestit Larisa.