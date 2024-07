Ultima dorință a actriței Shannen Doherty. Familia, obligată să o respecte: „Să o amestecați cu adevărat bine”

Sâmbătă, 13 iulie, actrița Shannen Doherty, cunoscută pentru rolurile sale din serialul „Beverly Hills, 90210” și din „Charmed”, a murit. Aceasta s-a stins din viață la vârsta de 53 de ani, după ce a pierdut lupta cu o boală grea. În anul 2015, actrița primise un diagnostic crunt, cancer. Deși a încercat să lupte cu boala, în cele din urmă corpul ei a cedat. Acum, familia îi deplânge moartea și îi va respecta ultima dorință.

Shannen Doherty a fost diagnosticată cu cancer la sân în februarie 2015, iar în 2017 a declarat că era în remisie. Dar până în 2019 cancerul a revenit și s-a răspândit. În luna septembrie a anului 2023, actrița a anunțat că se zbate pentru viața ei „în fiecare zi”. La acel moment, cancerul ei de sân a metastazat la creier. Ulterior, în noiembrie anul trecut, actrița a anunțat că boala i s-a răspândit la oase.

Așa cum spuneam, actrița Shannen Doherty s-a stins din viață sâmbăta, 13 iulie. Pentru că se aștepta ca momentul nefast să vină, cu luni înainte de a trece în neființă, vedeta și-a mărturisit ultima dorință și a spus ce vrea să se întâmple cu trupul ei neînsuflețit. În luna ianuarie, aceasta dezvăluia, în cadrul podcast-ului său „Let’s Be Clear”, că ultima dorință este ca cenușa ei „să fie amestecată” cu cea a câinelui și a tatălui ei.

De asemenea, actrița i-a permis prietenului său, Chris Cortazzo, să poarte o parte din cenușa ei la gât, așa cum și ea a făcut cu cenușa tatălui ei, după moartea acestuia în 2010. În toată lupta cu boala grea, Shannen Doherty a fost cât se poate de deschisă și a împărtășit cu fanii săi toate etapele prin care a trecut. În urmă cu doar câteva luni, actrița mărturise că se zbate pentru viața ei „în fiecare zi” și că nu își dorește să moară

„Cred că mi-ar fi frică de moarte dacă nu aș fi o persoană bună, dar sunt. Nu mi-e frică să mor, pur și simplu nu vreau să mor niciodată. Nu am terminat de trăit, nu am terminat de iubit, nu am terminat să creez, nu am terminat să, sper eu, schimb lucrurile în bine. Pur și simplu nu am terminat”, declara Shannen Doherty, în urmă cu doar câteva luni.