Otilia Bilionera, ”înger păzitor” pentru zeci de copilași nevoiași. Artista a făcut o donație considerabilă înainte de Paște!

De Paște, unele vedete aleg să sară în ajutorul celor nevoiași, care au situații financiare precare. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Otilia Bilionera a povestit despre actele de caritate pe care le face în această perioadă. Deși donează în fiecare an hainele pe care nu le mai poartă, de data aceasta a ales să pună deoparte câteva piese de designer și două haine de blană, pentru care se va organiza o licitație, iar banii adunați vor merge către copii defavorizați. Cât despre planurile sale de Sărbătorile Pascale, frumoasa artistă merge la Suceava, pentru a fi alături de familie.

La capitolul gătit, Otilia Bilionera stă foarte bine, este o gospodină desăvârșită și prepară cu drag multe feluri de mâncare tradiționale. Și dacă tot am pomenit de preparate tradiționale, de pe masa de Paște a blondinei nu lipsește niciodată carnea de miel. Bineînțeles, preparată corespunzător.

Are artista secretele ei în acest sens, carnea trebuie să stea în baiț mai mult timp, pentru a scăpa de acel miros specific, care, după părerea vedetei, este „îngrozitor”. În rest, mănâncă cu plăcere toate preparatele, iar desertul ei preferat este pasca.

Otilia Bilionera donează genți de firmă și haine de blană pentru copiii nevoiași

Cântăreața a dorit să bucure niște copii cu o situație financiară delicată. Prin intermediul unei asociații, a făcut niște pachete cu alimente, pentru a-i bucura pe cei mici. În plus, așa cum vă spuneam și în rândurile de mai sus, Otilia vrea să doneze mai multe piese de brand, pentru a le scoate la licitație.

„Am auzit de curând de o asociație care se ocupă de familii cu situații grave. Am vrut să fac o donație asociației și să îi ajut să transporte pachețele cu alimente și dulciuri pentru acești copilași, care au foarte mare nevoie. Am rămas marcată de ce am văzut acolo, sunt copii care dorm flămânzi, nu au apă caldă să se spele, trăiesc în niște condiții foarte nasoale. Eu sunt genul de persoană care își face curat în dressing des, la mine nu se strâng multe haine, pentru că eu dau tot. Chiar de curând am dat un sac mare de haine. Acum vreau să donez două blănițe naturale, o geantă Gucci, niște ochelari de brand, pentru ca cei de la asociație să facă licitație cu ele. Iar cu banii pe care o să îi ia pe produse o să îi ajute pe cei mici.

„Eu petrec Paștele la Suceava, cu familia, nouă ne place să păstrăm tradiția, să sărbătorim tradițional românește, mergem la Înviere, facem ouă roșii. Mie îmi place foarte mult pasca, dar cea făcută de mama. Știu că sunt persoane care nu mănâncă miel, dar mie îmi place foarte mult, mai ales gătit la ceaun, e genială carnea de miel. Unii nu suportă mirosul, dar trebuie să știi să îl gătești, că trebuie să stea mult în baiț înainte de a fi gătit, ca să îi iei acel iz, dacă nu, miroase îngrozitor. Gătesc și eu, îmi place să fac de toate și chiar îmi iese mâncarea gustoasă. Fac sarmale, ciorbe, prăjituri, de toate”, a declarat Otilia Bilionera pentru CANCAN.RO.

