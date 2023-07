Ultima ipostază în care a fost surprinsă Dana Roba a stârnit un val de controverse: ”Iubesc!”

Au trecut aproape două luni de când Dana Roba a fost mutilată de propriul soț. Make-up artista a fost bătută cu bestialitate de partenerul ei de viață și a trecut prin clipe greu de imaginat. Însă, aceasta a reușit să depășească mometele dificile, iar acum ia viața de la capăt. Recent, make-up artista s-a afișat în mediul online cu zâmbetul pe buze și asta pentru ca primit un buchet superb de trandafiri roșii.

În urmă cu două luni, Dana Roba trăia cel mai negru episod din viața ei. Partenerul său a mutilat-o, lovindu-o de opt ori cu ciocanul în cap și lăsându-o într-o baltă de sânge. În cele din urmă, make-up artista a ajuns la spital, iar medicii au fost rezervați în legătură cu șansele de supraviețuire ale acesteia.

Însă, Dana Roba a luptat până la capăt și a reușit să depășească tragedia din viața ei. Acum, make-up artista se reface încet, încet și privește viața încrezătoare. Chiar recent, aceasta s-a afișat în mediul online cu zâmbetul pe buze.

Lucrul care a făcut-o să zâmbească este un super buchet de trandafiri roșii. Deși nu a dezvăluit de la cine a primit florile, Dana Roba a spus că vin de la un om care o iubește și care îi cunoaște foarte bine gusturile. Internauții au fost intrigați și au vrut să afle cine este persoana care i-a adus zâmbetul pe buze make-up artistei, însă aceasta a păstrat discreția.

„Oamenii care mă iubesc, știu că iubesc trandafirii roșii” , a scris Dana Roba, în dreptul fotografiei cu buchetul de flori.

Dana Roba și-a reluat activitatea

După ce și-a lovit soția cu ciocanul în cap, Daniel Balaciu i-a aplicat acesteia câteva lovituri și în zona mâinilor, pentru a se asigura că nu o să își mai poată face niciodată meseria. Însă, medicii au reușit să facă minuni și în această privință, iar Dana Roba s-a întors deja la muncă.

Make-up artista a vorbit recent despre activitatea sa profesională și a anunțat că s-a întors la treabă. Se pare că tragedia prin care a trecut le-a făcut pe unele dintre vechile cliente să renunțe la serviciile ei, însă noi cliente au apărut imediat.

„Este o perioada aglomerată cu mirese multe, dar mă bucur mult că pot să muncesc. 400 lei iau pentru un machiaj normal și 700 lei pe un machiaj de mireasă și fac și păr. Totul este legal, le dau clientelor mele bon fiscal, tot. Lucrez de dimineața de la 5.30 până la 19.00.

Am în jur de cinci, șase cliente pe zi și vreau ca fiecare dintre ele să fie mulțumită de mine.(…) Am și multe fete noi care își doresc să le machiez eu. Am avut și cliente vechi care au plecat că nu au vrut să mă vadă așa, că sunt prea urâtă. Asta este, fiecare alege ce face cu banii lui”, a declarat Dana Roba, potrivit fanatik.ro.

