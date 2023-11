Nicușor Dan (53 de ani) a fost îngenuncheat de Gigi Becali (65 de ani), iar patronul FCSB-ului a dat lovitura: 770.000 de euro dintr-un foc! Între părți există un litigiu care durează de mai bine de un deceniu. CANCAN.RO are toate detaliile și le prezintă în exclusivitate.

Pe 12 octombrie 2022, CANCAN.RO vă informa, în premieră, că Gigi Becali a solicitat executarea silită a Primăriei Municipiului București (DETALII AICI). La capitolul părți, latifundiarul din Pipera apărea cu titlul de “creditor”, în timp ce instituția condusă de Nicușor Dan ca “debitor”.

“Mă judec cu ei de 11 ani. Am câștigat, în sfârșit, am trecut de toate instanțele posibile, dar nu vor să dea banii. La mijloc este vorba de 770.000 de euro. Așa că am cerut executarea silită, după ce am vorbit cu avocații. Este vorba despre o expropriere”, ne-a declarat, la momentul respectiv, Gigi Becali.

PMP a făcut contestație la executare

Ulterior, magistrații i-au dat câștig de cauză patronului FCSB-ului. Doar că Nicușor Dan nu s-a împăcat deloc cu situația, iar PMB a înregistrat, la Judecătoria Sectorului 5, un nou dosar cu obiectul “contestație la executare”.

“Eu am decizie definitivă, nu mai are nicio șansă. Eu am pus sechestru pe conturile Primăriei, că nu vrea să plătească, și el a făcut contestație. Acum să vedem dacă i-o acceptă. Nu cred că se va întâmpla asta. El vrea, pur și simplu, să tragă de timp, să mai amâne plata. Nu are nicio șansă. Să-mi dea banii!”, preciza Gigi Becali.

Decizia magistraților

În acest caz, magistrații s-au pronunțat zilele trecute, iar Gigi Becali a avut câștig de cauză, potrivit informațiilor CANCAN.RO.

“Respinge ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată, având ca obiect contestație la executare, formulată de contestatorul Municipiul București, prin Primar General, în contradictoriu cu intimatul Becali George. Respinge ca rămasă fără obiect cererea de suspendare a executării silite”, au stabilit judecătorii.

Gigi Becali a dat, astfel, un tun de 770.000 de euro dintr-un foc, Nicușor Dan primind o lovitură sub centură de la latfidundiarul din Pipera.

Cum a ajuns Gigi Becali în litigiu cu Nicușor Dan

“Este vorba despre o expropriere. Eu am vândut un teren către o companie de telefonie mobilă, cu 700 de euro metrul pătrat, lângă Mall Promenada.

Au construit, au făcut șoseaua, dar au trecut pe terenul meu. Și trebuie să dea banii, normal. Asta este povestea. Și acum, repet, nu vor să plătească. Așa că am ajuns cu ei la executare. E simplu, trebuie să plătească”, ne-a dezvăluit afaceristul în octombrie 2022.