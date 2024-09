Ultimele clipe din viața lui Tito Jackson. Ce s-a întâmplat înainte să moară

În timp ce lumea plânge pierderea lui Tito Jackson, membru fondator al Jackson 5, autoritățile americane au confirmat că acesta a murit în urma unui episod de natură medicală în Gallup, New Mexico, în seara de 15 septembrie.

O declarație publicată pe 16 septembrie de Departamentul de Poliție Gallup detaliază evenimentele care au dus la moartea lui Jackson, scrie BILLBOARD.

Potrivit declarației lor, în jurul orei 18:17, un ofițer a fost chemat să intervină lângă American Heritage Plaza după ce cineva a alertat despre o persoană care avea nevoie de îngrijiri medicale imediate.

Polițistul a chemat imediat o ambulanță. Jackson a fost transportat la un spital local, unde a fost declarat ulterior mort. Decedatul a fost identificat ca fiind Toriano „Tito” Jackson, în vârstă de 70 de ani, din Tulsa, Oklahoma. O anchetă preliminară a poliției este în curs de desfășurare.

Ce au scris fii lui Tito după pierderea suferită

În timp ce familia Jackson plânge această pierdere monumentală, fiii lui Tito – TJ, Taj și Taryll – i-au adus un omagiu din inimă tatălui lor pe Instagram, exprimându-și profunda tristețe. Ei au scris:

„Cu inima grea anunțăm că iubitul nostru tată, Tito Jackson, membru al Rock & Roll Hall of Fame, nu mai este printre noi. Suntem șocați, întristați și cu inima frântă. Tatăl nostru a fost un om incredibil căruia i-a păsat de toată lumea și de bunăstarea lor.”

Declarația a continuat:

„Unii dintre voi îl cunoașteți ca Tito Jackson din legendara trupă Jackson 5, alții îl cunosc ca „Coach Tito”, alții îl știu ca „Poppa T”. Va fi pentru totdeauna „Momentul Tito” pentru noi. Vă rog să vă amintiți să faceți ceea ce tatăl nostru a predicat întotdeauna, și anume „Iubiți-vă unii pe alții”. Te iubim Pops.”

Declarația s-a încheiat cu o notă personală semnată de cei trei fii: „Băieții tăi, Taj, Taryll și TJ.”

Care este moștenirea lui Tito

Tito a fost o parte integrantă a dinastiei de muzicieni din familia Jackson. El, împreună cu frații săi Michael, Jermaine, Marlon și Jackie, au format The Jackson 5 în anii 1960. Single-ul lor de debut, „I Want You Back”, a devenit o senzație instantanee, ajungând pe locul 1 în Billboard Hot 100, la fel ca și hiturile lor ulterioare „ABC” și „I’ll Be There”.

Pe lângă cariera sa cu The Jackson 5, Tito a avut și o carieră solo, lansând un album, “Tito Time” în 2016. Single-ul său „Get It Baby” a ajuns pe locul 19 în topul Billboard Adult R&B Airplay.

Moartea lui Tito vine după dispariția fratelui său mai mic, Michael Jackson, în 2009, și a tatălui lor, Joe Jackson, patriarhul familiei și managerul The Jackson 5, care a murit în 2018 la vârsta de 89 de ani.

