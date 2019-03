Ultimele clipe din viața Zinei Dumitrescu: ”Refuza să mănânce, iar asistenta…” Cristi Brancu a povestit tot

Cristi Brancu, prezentatorul emisiunii Agenția VIP și un apropiat al Zinei Dumitrescu, a povestit cum s-au derulat ultimele clipe din viața fostei creatoare de modă.

„Sunt cei de la SMURD acolo, fac o procedură de dimineață, de dimineață asistenta a zis că era foarte rău, nu mai mânca, i-a cedat organismul. Nu dă niciun semn. Zina Dumitrescu se simțea foarte rău…refuza să mănânce, pur și simplu a avut o perioadă în care i s-a pus în vedere că dacă nu mănâncă, moare”, a declarat Cristi Brancu, la Star Magazine.

A trăit un calvar lângă soțul ei

Zina Dumitrescu a trăit un adevărat calvar lângă primul ei soț. Acesta a bătut-o și a băgat-o în comă.

Zina Dumitrescu a trăit o viață mai ceva ca-n filme. Toată lumea o știa pe celebra designeriță, dar puțini sunt cei care știu povestea ei de viață și dramele prin care a trecut. Prima oară s-a căsătorit cu regizorul Marin Negreanu, tatăl unicului ei fiu, Cătălin. Apoi, s-a măritat cu Nicolae Rădulescu Botică, secretarul Sectorului 1. A mai fost căsătorită cu conferențiarul Costin Dumitrescu, care a murit în anul 2009.

„Într-o seară veneam de la o întâlnire cu prietenele mele. Am întârziat acasă 30 de minute, am ajuns mai târziu de ora la care îi spusesem inițial că voi veni. Când am intrat pe ușă, mi-a aruncat o oală de aăa în cap. A început scandalul. În seara aceea, soțul meu a vrut să mă omoare. Am stat în comă patru nopți pentru că m-a dat cu capul de o țeavă de metal. M-am ales în uraă loviturii cu o fractură de craniu. Doctorii mi-au spus că mai erau 3 mm ca să fac hemoragie în urma căreia muream”, rememora Zina Dumitrescu într-un interviu.