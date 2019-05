Ultimele detalii despre starea de sănătate a Ronei Hartner: ”Nu ştim ce se întâmplă cu boala asta. Vă rog să vă rugaţi pentru mine”

Ultimele detalii despre starea de sănătate a Ronei Hartner! Artista și-a rugat fanii să se roage, în continuare, pentru ea.

În vârstă de 45 de ani, în urmă cu aproape două luni, Rona Harner a intrat din nou în sala de operații, unde medicii i-au făcut o altă intervenție la colon. Pe lângă tumora cancerigenă scoasă la sfârșitul lunii februarie se mai aflau încă cinci ganglioane. Rona Hartner a început pe 24 aprilie tratamentul cu citostatice și își roagă fanii să se roage pentru ea deoarece are niște reacții adverse.

„Iarăşi vă rog să vă rugaţi pentru mine. Fac chimioterapia şi am nişte reacţii un pic adverse. Am făcut puls 141 şi temperatură şi nu prea e bine. Trebuia să stau o zi la spital şi până la urmă stau şi astăzi şi sper să nu mă ţină prea mult, ca să pot să ajung pe 25 mai la Sala Palatului. Am concert cu Daniel Trifu şi aş vrea să fiu prezentă. Aşa că, de la o zi la alta, nu ştim ce se întâmplă cu boala asta.

Vă rog să vă rugaţi pentru mine. Este o încercare, iarăşi… E clar… chimioterapia nu e uşoară şi cred că am avut o reacţie specială, aşa că sunt la spital în Franţa. Rugaţi-vă pentru mine. Am multe evenimente, dar să văd cum o scot la capăt. Mulţumesc mult, ştiu că atunci când v-aţi rugat pentru mine mi-a mers foarte bine. Şi am să vă rog să vă rugaţi în continuare. O să încerc să mă odihnesc, dar nu este uşor să faci chimioterapia. E mai obositor decât ce am crezut eu la început, dar trebuie făcută. Domnul doctor mi-a spus că trebuie să fiu o luptătoare şi un soldat. Încerc, dar e cam greu„, a declarat artista pe Facebook.

Rona Hartner este optimistă

Rona Hartner este optimistă în ceea ce privește tratamentul cu citostatice. În ciuda reacțiilor adverse, cântăreața este liniștită, mai ales că doctorul ei a asigurat-o că totul va fi bine. Până una alta, Rona Hartner se roagă continuu având în vedere faptul că are o relație specială cu divinitatea.

„Fac lucruri mai liniştite, scriu, stau cuminte şi mi-a spus că nu am niciun regim special de făcut, ci doar trebuie să am încredere pentru că nu va fi o chimioterapie prea grea. Deci, mulţumesc lui Dumnezeu pentru chestia asta. Astăzi este Vinerea Mare la noi, la catolici, iar eu am început deja dimineaţa citind „Drumul Crucii”, rugându-mă. Este o zi de post şi rugăciune şi am foarte mari speranţe”, a mai spus Rona Hartner.