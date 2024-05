Ultimele imagini cu micuța Raisa în viață. Ce au surprins camerele de supraveghere pe 27 mai 2024

Moartea micuței Raisa a cutremurat o țară întreagă! Copila de doi ani a sfârșit în chinuri groaznice, iar trupul ei neînsuflețit a fost aruncat fără milă în râpa din spatele casei. Ancheta oamenilor legii se complică, pentru că ies la iveală tot mai multe detalii cutremurătoare. Părinții minorei din Breasta, județul Dolj, s-au întors de urgență din străinătate, când au auzit că fetița lor este de negăsit. Principalul suspect în acest caz este chiar verișorul micuței, însă mama ei crede că ar fi avut un complice. La fel consideră și anchetatorii, care au fost puși pe piste greșite de către rudele familiei. Ce au surprins camerele de supraveghere?

Principalul suspect în cazul morții Raisei este chiar verișorul ei, care are 15 ani. Mama copilei crede că băiatul ar fi avut un complice și că nu ar fi recurs la acest gest de unul singur. Și anchetatorii au luat această ipoteză în calcul, ținând cont că ar fi fost conduși pe un traseu greșit de către rudele fetiței ucise. Necropsia Raisei a fost încheiată, iar legiștii au scos la iveală detalii tulburătoare despre felul în care a sfârșit minora. Copila de doi ani a murit în chinuri groaznice, fiind strangulată. Pe trupul ei firav au fost găsite și urme de înțepături.

Cum ar fi încercat rudele Raisei să inducă în eroare autoritățile

Presupusul criminal a fost dus la audieri, la fel și părinții acestuia, dar și fratele lui mai mare. Tatăl tânărului este cel care a descoperit trupul copilei. Familia trece printr-un adevărat șoc și nu înțelege cum s-a putut produce o astfel de nenorocire.

„Nu ne-am aşteptat, a crescut cu noi în casă. Niciodată nu a fost agresiv cu noi, cu copiii. Am întrebat nepotul de copil, unde e? L-am întrebat şi aseară, şi de dimineaţă, am zis să-l luăm cu frumosul dacă i-a făcut ceva fetei. El o ţine pe a lui că nu i-a făcut nimic”, a spus mătușa copilei, potrivit Observator. „Nepotul nostru de 15 ani nu poate să fie singur implicat. Complice mai are pe lângă el”, a mărturisit și mama Raisei.

De aceeași părere sunt și autoritățile. „Am fost induşi în eroare. La diguri, cum primisem informaţia, în urma cărora am pierdut câteva ore. Am aflat foarte târziu care sunt punctele zero unde stă copilul, care este camera lui. O debusolare informaţională Problema a fost până ne-au lăsat să intrăm şi să începem să căutăm corect”, a explicat Liviu Ionescu, Președintele centrului național de educare canină, conform sursei citate mai sus.

Mai mult decât atât, rudele nu ar fi dat o haină de-a Raisei, atunci când a fost cerută pentru câinii care au căutat-o pe fetiță. Le-au oferit echipelor de căutare o bluză care nu aparținea copilei.

Ultimele imagini cu micuța Raisa în viață, surprinse pe 27 mai 2024

Copila a fost scăpată din ochi de către mătușa care o luase în curtea unde locuiește principalul suspect. Micuța a intrat în casă, de unde n-a mai ieșit vie. Familia a lăsat minora vreme de 30 de minute în grija verișorului și a așteptat încă 30 de minute, până când au fost alertați polițiștii. Camerele de supraveghere au surprins momentul cumplit în care Raisa a intrat în locuința unde stă verișorul ei.

