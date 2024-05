Cine este principalul suspect în cazul morții Raisei, fetița de doi ani dispărută din fața casei

Raisa, fetița de doi ani care a dispărut misterios din fața casei din Dolj, a fost găsită fără viață pe un câmp – la aproximativ 400 de metri de la locul unde a fost văzută ultima dată. La 24 de ore de când cadavrul copilei a fost descoperit, anchetatorii iau în calcul inclusiv scenariul unei crime, mai ales că pe corpul fetiței au fost găsite urme de violență. Cine este, de fapt, principalul suspect.

Apar noi informații despre cazul Raisei, fetița de doar doi ani care a fost găsită fără viață într-o râpă – la aproximativ 400 de metri de casă, în județul Dolj. Reamintim că dispariția micuței a fost semnalată luni, 27 mai. La operațiunea de căutare au participat peste 100 de oameni, jandarmi, camere cu termoviziune, drone, 8 câini de urmă din cadrul Centrului Național de Educare Canină, localnici și un elicopter SMURD. La 24 de ore distanță, trupul micuței a fost găsit fără viață.

Înainte de a fi găsit trupul neînsuflețit al copilei, se pare că familia micuței ar fi încercat să ducă echipa de căutători pe o pistă greșită. Echipele Centrului Național de Educare Canină – care au participat cu 8 câini pentru a ajuta la căutare – ar fi primit un articol vestimentar care nu ar fi aparținut Raisei.

„Din punctul meu de vedere am fost puțin induși în eroare în funcție de informațiile pe care le-am primit. Am aflat foarte târziu care sunt punctele zero unde stă copilul. Problema a fost până când ne-au lăsat să intrăm și să căutăm corect.”, a declarat un reprezentant al Centrului Național de Educare Canină.