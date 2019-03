Ultimele imagini cu Zina Dumitrescu în viață. Creatoarea de modă era de nerecunoscut

Zina Dumitrescu s-a stins din viață la 82 de ani. În ultima vreme, cea cunoscută drept “mama modei din România” slăbise foarte mult, în jur de zece kilograme și era de nerecunoscut.

Zina Dumitrescu a acordat ultimul ei interviu în urmă cu două săptămâni. Creatoarea de modă era de nerecunoscut! Fosta creatoare de modă era din ce în ce mai slăbită și se puate observa, cu ochiul liber, că starea de sănătate a Zinei Dumitrescu era din ce în ce mai deplorabilă

„Eram foarte naturală, eram normală. Soțul meu a fost extraordinar, marele academician Dumitrescu. Aveam timp de familie, copil, își făcea timp. Eu mă ocupam mai mult de casă. Aveam și femeie. Nu regret nimic din ce a făcut, aș facem tot ce am făcut. Fiul meu semănă mai mult cu mine și la fizic și temperamental. Ceea ce simt îmi face bine, să am prieteni, să am de toate, să fac tot ce îmi place. Aici(nr. la azil) nu prea am.”, a povestit Zina Dumitrescu, la Refresh by Oana Turcu.

Zina Dumitrescu, agresată de tatăl copilului ei

Zina Dumitrescu a trăit o viață mai ceva ca-n filme. Toată lumea o știa pe celebra designeriță, dar puțini sunt cei care știu povestea ei de viață și dramele prin care a trecut. Prima oară s-a căsătorit cu regizorul Marin Negreanu, tatăl unicului ei fiu, Cătălin. Apoi, s-a măritat cu Nicolae Rădulescu Botică, secretarul Sectorului 1. A mai fost căsătorită cu conferențiarul Costin Dumitrescu, care a murit în anul 2009.

Din primul mariaj, Zina Dumitrescu a rămas cu mari traume. Ttaăl copilului ei a agresat-o și creatoarea de modă a ajuns în comă, fiind la un pas de moarte.

„Într-o seară veneam de la o întâlnire cu prietenele mele. Am întârziat acasă 30 de minute, am ajuns mai târziu de ora la care îi spusesem inițial că voi veni. Când am intrat pe ușă, mi-a aruncat o oală de aăa în cap. A început scandalul. În seara aceea, soțul meu a vrut să mă omoare. Am stat în comă patru nopți pentru că m-a dat cu capul de o țeavă de metal. M-am ales în urma loviturii cu o fractură de craniu. Doctorii mi-au spus că mai erau 3 mm ca să fac hemoragie în urma căreia muream”, rememorat Zina Dumitrescu într-un interviu.