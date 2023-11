Ultimele imagini la TV, cu Rona Hartner în viaţă. N-a lăsat o secundă să i se vadă tristeţea pe faţă

Rona Hartner s-a stins, la vârsta de 50 de ani, după o lungă luptă cu cancerul. Artista care era cunoscută și iubită pe plan internațional și-a găsit sfârșitul, iar vestea tristă a fost comunicată de sora sa, Rinda. Înainte să ajungă într-o stare atât de avansată boala sa, acceptase, în septembrie 2023, să meargă la emisiunea lui Cristi Brancu, de la Prima TV. Nimeni nu se aștepta să fie ultima sa apariție.

Zâmbitoare, plină de viață și de credință, Rona Hartner le povestea lui Cristi Brancu, Ozanei Barabancea, Mirabelei Dauer și oamenilor care o priveau, de pe micile ecrane, că are speranță. Medicii nu îi dăduseră speranță, dar cântăreața credea că Dumnezeu o va ajuta să se facă bine.

„Acum sunt un pic mai împlinită de la cortizon, dar ăsta e singurul efect secundar pe care-l am, pentru că Dumnezeu a vrut să am un cancer care răspunde extraordinar la ultimul model de citostatice din lume, care este fără niciun efect secundar asupra mea” , a afirmat Rona Hartner, în direct, în emisiunea lui Cristi Brancu.

Pentru a vedea imaginile cu ultima sa apariție, intrați în GALERIA FOTO a acestui articol.

(CITEȘTE ȘI: Avem testamentul Ronei Hartner! Cine îi moşteneşte averea)

În decursul celor trei decenii de carieră, Rona Hartner a reușit să apară în 37 de filme, să câștige 8 premii internaționale și să aibă 20 de albume muzicale. Artista a jucat în 5 piese de teatru, a avut peste 1.200 de concerte, a scris trei scenarii și o carte. De asemenea. A realizat 5 videoclipuri, alte 8 filmate de ea.

Și-a pus toate speranțele într-un tratament care credea că o va vindeca. În ultima sa apariție TV, povestea cât de plină de viață este:

„Am făcut sport toată ziua, am făcut două ore de sport, am mers 7-8 kilometri, am înotat, fac, din nou, șpagatul, am un tonus extraordinar. Acest medicament a dat înapoi metastazele care trebuiau, în mod normal, să facă crize de epilepsie și așa mai departe și nu am făcut nicio criză. Merg pe partea bună. Cred că într-o lună opresc tratamentul fără să îmi fi pierdut părul. Este extraordinar”, spunea vedeta.