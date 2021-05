Ultimele informații despre starea de sănătate a Mioarei Roman: „Ia o pungă de medicamente...”

Oana Roman a revenit, de curând, pe rețelele de socializare, cu informații despre starea de sănătate a mamei sale, Mioara. Femeia are 80 de ani și suferă de la multe afecțiuni, printre care și Parkinson.

Nevoită să îi se ducă la farmacie să îi ia rețeta de medicamente pentru următoarele două luni și a rămas șocată atunci când a văzut cât de multe sunt.

Citește și: Când va ieși Mioara Roman din centrul pentru vârstnici în care este internată. Fiica ei cea mică a făcut anunțul

„Am avut o zi plină! Am filmat ore întregi pentru emisiune, am fost la medicul de familie să îi iau reţeta mamei. Am avut programare. Voiam să vă arăt ceva. O pungă plină de medicamente. Astea îi ajung două luni. Cred că sunt 20 de cutii de medicamente. Asta este… ”, a povestit Oana Roman pe pagina personală de Instagram.

Ce afecțiuni are mama Oanei Roman

Mioara are 80 de ani, iar bătrândețea a lovit-o crunt pe cea care a fost soția lui Petre Roman. Ea a fost diagnosticată cu o afecțiune gravă și periculoasă și care îi dă mari bătăi de cap.

A fost internată și o perioadă la un centru de recuperare, iar acum a revenit acasă la fiica sa. „Mama are multe afecţiuni, dacă o vezi nu o recunoşti. La ea îmbătrânirea a fost bruscă.

Am vrut să o internez, dar nu am putut din cauza pandemiei. Are un Parkinson foarte agresiv, nu poate să-şi folosească o mână! E greu, nu eşti pregătit! Tata ştie, dar ce poate să facă? El m-a sunat foarte mult acum, m-a întrebat dacă vreau să mă ajute, să aibă o discuţie cu Marius.

Eu nu merg decât la un spital privat, pentru că acolo mi-au salvat viaţa. Mama are boală degenarativă ce nu poate fi controlată”, a povestit Oana, în urmă cu câteva luni, la Kanal D.

Nu rata: Ce schimbată este Mioara Roman după o lună petrecută la centru pentru vârstnici! Surpriza pe care i-a făcut-o fata cea mică de ziua sa de naștere