Celebrul jurnalist Mircea N. Stoian părea că are o relație ok cu iubita lui, alături de care era de aproximativ un an și jumătate. Doar că ”paradisul” s-a rupt în două pentru Stoian, când a aflat că iubita lui dragă l-a înșelat. Chiar el a povestit cum s-a întâmplat totul și cum a trecut peste situația neplăcută.

“De patru luni totul s-a încheiat între noi! Pur şi simplu, nu am mai suportat. De un an şi jumătate mă înşela cu fostul soţ. M-a minţit în toată această perioadă că nu mai are nimic cu fostul soţ, însă mereu îl vizita sub diverse pretexte. M-a trădat cu doi bărbaţi şi eventual şi cu alţii! Iar după ce am ajutat-o să se angajeze ca maseur la un spa din Bucuresti, fiindcă altceva nu ştie sa faca, situaţia între noi a ajuns într-un punct din care nu se mai putea continua. (CITEȘTE ȘI: MIRCEA N. STOIAN A SPUS ADEVĂRUL DIN SPATELE CELEBREI EMISIUNI ÎN CARE CRUDUȚA ȘI-A DAT CHILOȚII JOS! CARE AU FOST DISCUȚIILE DIN CULISE)

A agăţat un client al spa-ului şi toţi prietenii mei făceau mişto de mine să îi programez şi pe ei la „masaj”. A făcut tot posibilul ca relaţia noastră să se rupă şi să îşi găsească pe altcineva pe care sa îl folosească aşa cum m-a folosit pe mine. Mă bucur că s-a terminat totul între noi şi este mult mai bine aşa”, a declarat jurnalistul pentru WOWbiz.ro. (CITEȘTE ȘI: MIRCEA N. STOIAN RUPE TĂCEREA: ”NU POT SĂ REGRET UN OM CARE ÎMI SPUNEA CĂ…”)

Mircea N. Stoian e pregătit s-o ia de la capăt

“Am mai avut o relație pasageră cu o fosta parteneră de viață, dar fiindcă, stiți cum e… ciorba reîncălzită nu mai este bună, nu a mers. Am rămas prieteni buni și atât. Am mai avut câteva aventuri, dar acum chiar mă simt pregătit să o iau de la capăt cu altcineva, cu o femeie potrivita pentru mine. Cred în continuare în iubire. iar pentru dragoste nu există limită de vârstă”, a conchis jurnalistul.