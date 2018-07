Mircea N. Stoian rupe tăcerea: ”Nu pot să regret un om care îmi spunea că…”

Acum câteva zile a apărut în presă știrea că, după o relație de un an și jumătate, Mircea N. Stoian și-a părăsit iubita! În toată această perioadă, relația omului de televiziune a fost una extrem de discretă, iar actorul a refuzat în mod sistematic să facă mărturisiri despre femeia din viața lui sau despre povestea lor de iubire. CANCAN.RO, SITE-UL NUMĂRUL 1 DIN ROMÂNIA, a aflat însă care sunt motivele care l-au făcut pe Mircea N. Stoian să ia o decizie atât de tranșantă și să se despartă de femeia lângă care a stat atâta vreme. (Cele mai bune oferte laptopuri)

Mircea N. Stoian a luat o decizie radicală! Omul de televiziune a decis să pună capăt relației pe care o avea de un an și jumătate. De-a lungul timpului, Mircea N. Stoian a fost extrem de discret în ceea ce o privea pe femeia din viața lui, însă acum a dat cărțile pe față și ne-a vorbit despre motivele rupturii dintre el și cea care părea să-i fie sufletul pereche. (CITEȘTE ȘI: DESPĂRȚIRE BOMBĂ ÎN SHOWBIZ! MIRCEA N. STOIAN I-A SPUS ADIO IUBITEI)

”A fost cea mai toxică relație din viața mea. Am fost mințit, înșelat, folosit în toată această perioadă fără niciun fel de scrupul. Toate certurile dintre noi au avut la bază această relație bolnavă dintre ea și cel care i-a fost soț. (…) Vorbesc la telefon aproape zilnic, se văd o dată la câteva zile, la ea acasă, care de fapt e încă și casa lui, își fac reciproc cadouri mici sau substanțiale, chiar și când nu e cazul și multe altele care depășesc cu mult o relație firească între doi oameni divorțați, chiar rămași prieteni. (…) Un exemplu între multe altele. La începutul lunii martie, după ce el a stat la ea acasă într-o sâmbătă pe la prânz, vreo cinci ore, timp în care ea a nu a răspuns la telefon, ne-am certat și am rupt relația. După câteva săptămâni de reluări, discuții și tatonări, am iertat-o sperând că a înțeles adevăratele lui motivații pentru care o caută și că va renunța în sfârșit la relația asta patologică. Se pare că m-am înșelat. I-am spus atunci că sunt dispus să renunț eu la relația cu ea în cazul în care vrea să se împace cu fostul soț și să își refacă familia. A refuzat cu jumătate de gură.”, a declarat Mircea N. Stoian, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

Fosta iubită a lui Mircea N. Stoian s-ar fi schimbat la 180 de grade

Mircea N. Stoian a ajutat-o necondiționat pe fosta lui iubită. Iar atunci când femeia din viața lui i-a cerut să o ajute să-și găsească un loc de muncă, omul de televiziune n-a stat pe gânduri și a făcut tot posibilul să o angajeze pe cea care părea să fie iubirea vieții sale. (VEZI ȘI: MIRCEA STOIAN, SEMNAL DE ALARMĂ PENTRU PRIETENI)

”M-a mințit că lucrează pentru o firmă de avocați din Italia. Am verificat. Fără birou, fără înregistrare oficială, fără logistică, nimic. Numai vorbe. Ce știu sigur e că fostul soț a alimentat-o, indirect, în toți acești ani cu bani, inclusiv după divorț. Exasperat de presiunile ei zilnice făcute pentru a o ajuta să-și găsească ceva de lucru, acum două luni, am reușit cu greu să conving un prieten să o angajeze la un spa de lux din București, pe post de maseur pentru că altceva nu mai știe să facă, deși a absolvit o facultate tehnică. (…) În momentul în care a realizat că nu îi mai sunt de folos și că are un job asigurat… s-a schimbat complet. A devenit irascibilă, agresivă, rea până la limita patologicului. A făcut tot ce i-a stat în putință pentru ca relația să se degradeze cât mai repede. Nu vreau să intru în amănunte. Pe data de 25 iunie am decis să rup acestă relație toxică, după ce am anunțat-o în prealabil că ne vom certa și despărți din motivele de care am vorbit mai sus. În loc să încerce să aplaneze conflictul potențial, așa cum era normal, a pus imediat paie pe foc și a început să mă provoace, doar, doar mă voi decide să rup relația definitiv, mai repede. Timp de un an și jumătate am fost mințit cu bună știință. Pentru că bănuielile se transformau treptat în certitudini, am întrebat-o dacă m-a înșelat cu fostul soț sau cu altcineva. A evitat tot timpul să dea un răspuns tranșant”, a mai mărturisit Mircea N. Stoian, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

Mircea N. Stoian nu regretă decizia luată

Mircea N. Stoian nu regretă decizia de a se despărți de femeia lângă care a stat un an și jumătate. Omul de televiziune a vrut să-și facă ordine în viața personală deoarece momentele de tandrețe dintre el și fosta lui iubită lipseau cu desăvârșire în ulrima perioadă. (CITEȘTE ȘI: MIRCEA STOIAN DĂ DE PĂMÂNT CU DANIELA CRUDU)

”Nu poți regreta un om care s-a folosit de tine sistematic. Nu au existat în tot acest timp în care am fost împreună, decât extrem de rar, momente de tandrețe sau manifestări normale de încredere, dragoste și afecțiune. Numai certuri pe tema pe care am amintit-o. Probabil ar fi trebuit să rup relația la câteva săptămâni după ce am cunoscut-o. Nu știu de ce nu am făcut-o. Probabil din prostie și din speranța că poate se va transforma în timp. De ziua mea nu mi-a făcut cadou nici măcar un pachet de biscuiți sau o napolitană de un leu. O floare, ceva… Nimic. Mi-a motivat, rece și distant, așa cum a fost tot timpul în acea zi, că nu a avut timp de mine, deși în acea perioadă nu a avut nimic altceva de făcut. Nu am ce să regret. Nu pot să regret un om care îmi spunea că visul ei e să mă vadă mort, în coșciug, iar ea să vândă bilete să vină lumea să mă scuipe în sicriu. Și nu a spus-o la nervi, ci la multe zile după ce ne-am împăcat ultima oară, în martie. Am rămas șocat de ce e în mintea ei. Atunci mi-a părut rău, rău de tot, că ne-am împăcat. Oricum, nu merita efortul de a mai continua acestă relație, deși, recunosc are și multe calități”, a mai declarat Mircea N. Stoian, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

Nu există cale de împăcare

În ciuda faptului că a iubit și și-a pus sufletul pe tavă, Mircea N. Stoian crede, cu tărie, că nu mai există cale de împăcare între el și fosta lui iubită. Omul de televiziune a aruncat toate lucrurile care îi puteau aduce aminte de relația avută și este hotărât să meargă mai departe. (CITEȘTE ȘI: MIRCEA STOIAN RUPE TĂCEREA DUPĂ CE A PĂRĂSIT ”FERMA VEDETELOR”! ”MĂ CHINUIAU…”)

”Am blocat toate telefoanele ei, mesajele, tot. Am șters din computer toate pozele cu ea și am aruncat din casă tot ce îmi poate aduce aminte de această relație. Chiar dacă suntem vecini și stăm în blocuri alăturate o evit cât pot, tot timpul. Am schimbat inclusiv programul și locul de plimbare al câinelui ca să nu ne întâlnim nici măcar când își plimbă și ea câinele ostentativ, exact prin fața blocului meu.

Am reluat imediat după despărțire relația cu o fostă iubită pe care am respins-o în toată perioada cât am fost cu ea, dar, în final, am ajuns amândoi la concluzia că nu mai simțim nimic unul pentru celălalt. A prea trecut prea mult timp și era clar că nu mai putea exista chimie între noi. Am rămas prieteni și mai vorbim la telefon, din când în când, sau mai ieșim în oraș, la o bere. Socializez normal, cu prieteni, cu prietene. Nimic special. Asta e! O altă relație încheiată și atât. Punct!”, a mai spus Mircea N. Stoian. (Promotiile zilei la monitoare )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)