ULUITOR! Motivul pentru care Bianca Drăgușanu își micșorează sânii! Detalii picante despre operațiile estetice suferite

Vă prezentăm un nou episod incendiar al emisiunii CANCAN EXCLUSIV, invitată fiind inegalabila Bianca Drăgușanu! Diva a dezvăluit când urmează să își micșoreze sânii, ce relație are acum cu Victor Slav, tatăl fetiței sale, dar și ce părere are despre o eventuală căsătorie cu Gabi Bădălău. Unde mai pui că vedeta ar vrea să plece în căutarea lui Michele Morrone, alături de Nikita și de echipa CANCAN.RO?!

Subiectul pe marginea căruia s-au purtat cele mai intense discuții au fost operațiile estetice. Șarmanta Bianca susține că își va diminua mărimea silicoanelor în luna ianuarie a anului ce urmează. Pe lângă această intervenție, iubita lui Gabi Bădălău își dorește să se apropie cât mai mult de un look natural.

( NU RATA: S-A SPART SECRETUL! DE CE NU PLÂNGE IUBITA LUI GABI BĂDĂLĂU DUPĂ CE A FOST CONCEDIATĂ DE LA KANAL D? PRODUCE, LUNAR, O CĂRUȚĂ DE BANI )

Bianca Drăgușanu își va micșora sânii în luna ianuarie: „Nu se mai poartă!”

CANCAN EXCLUSIV: Regreți vreo intervenție estetică?

Bianca Drăgușanu: M-ar bate Dumnezeu să zic că regret. Sunt anumite chestii pe care, dacă aș fi putut să dau din nou timpul înapoi, probabil nu le-aș mai fi făcut. De exemplu, nu mi-aș mai fi făcut sânii atât de mari sau nu mi-aș mai fi făcut părul blond niciodată. Pentru că eu, ani de zile, nu am știut nici măcar ce culoare mai am la păr.

De trei ani sunt nevopsită și am părul ăsta frumos, fără nicio extensie. Nu regret că mi-am făcut buzele mari, pentru că am dat trendul. Nu regret că mi-am scos din buze, din nou, pentru că am dat trendul, toată lumea a început să își scoată din buze. Sunt experiențe care m-au ajutat să fiu o variantă mai bună a mea.

CANCAN EXCLUSIV: Ți-ai micșora sânii acum?

Bianca Drăgușanu: Acum, da, cred că în ianuarie o să fac o micșorare, pentru că nu se mai poartă. Nu mai este in, este out! Am început să înțeleg, de-a lungul timpului, că femeile care o duc înspre mai natural sunt mai frumoase. Întotdeauna naturalul va câștiga în fața superficialității, să spun. Dar micile ajustări de ajută, nasul, pomeții, buzele, dar făcute într-un fel în care să nu te dezavantajeze. Am mici chestii pe care consider că de-a lungul timpului le-am exagerat, dar nu le regret, pentru că mă uit la mine și încerc să le corectez.

Diva nu recomandă exagerările în materie de intevenții estetice

CANCAN EXCLUSIV: Ți-ai făcut vreodată un bilanț, câte intervenții au fost, cu totul?

Bianca Drăgușanu: Foarte multe. Regretatul meu prieten, Călin Doboș, eram dependentă de el. Și acum am o prietenă foarte bună, care îmi este și prietenă, Alexandra Filip o cheamă, o stresez lună de lună. Îmi fac drum, zbor la ea, la Cluj, sau vine ea la mine. Este doctorița mea de patru ani, mereu mi-aș face câte ceva și ea mă potolește și spune «băi, oprește-te».

Zic «băi, nu mi-am mai făcut o anestezie generală, să mai tai». Vorbind de retușuri și exagerări, am tendința de a exagera, se vede pe mine. Dar în exagerarea mea, în momentul de față, îmi doresc să remediez toate lucrurile care mi se par deja exagerate.

( ACCESEAZĂ ȘI: CONCEDIERI ÎN MASĂ LA KANAL D! DUPĂ ILINCA VANDICI ȘI TEO TRANDAFIR, BIANCA DRĂGUȘANU A FOST ANUNȚATĂ CĂ NU MAI ARE EMISIUNE: ”MĂ BUCUR, MERITAM CEVA MAI BUN” )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.